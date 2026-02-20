Będzie film o Adamie Małyszu! On zagra Orła z Wisły

Polska kinematografia szykuje prawdziwy hit – film o Adamie Małyszu, zatytułowany „Adam”, jest już w trakcie realizacji! W główną rolę Orła z Wisły wciela się Bartłomiej Deklewa. To właśnie on został wybrany, by przedstawić na ekranie życiorys jednej z największych legend polskiego sportu. Aktor znany jest m.in. z serialu „Absolutni debiutanci” oraz filmów „Światłoczuła” i „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”.

Oprócz Bartłomieja Deklewy na ekranie pojawi się również Maja Szopa jako Izabela Małysz – żona skoczka, Paweł Koślik jako Apoloniusz Tajner oraz Tomasz Kot w roli Ediego Federera, menedżera Małysza. W filmie zagrają także Leonard Koterski, Ireneusz Czop, Andrzej Kłak, Piotr Głowacki i Dorota Pomykała. Reżyserią zajął się Tomek Matuszczak, a za produkcję odpowiada East Studio, na czele z Maciejem Rzączyńskim.

„Adam” będzie pozycją obowiązkową dla fanów skoków narciarskich. Film o Małyszu pokaże kultowe miejsca

Sceny do filmu o Adamie Małyszu realizowane są w kilku wyjątkowych miejscach – w Warszawie, Oberstdorfie, Szczyrku oraz oczywiście w rodzinnej Wiśle. Twórcy chcą oddać klimat końca lat 90. i początku XXI wieku, ukazując zarówno zimową aurę, jak i realia polskiego sportu tamtych czasów. Okres zdjęciowy zaplanowano na trzy miesiące.

25 lat po przełomowym zwycięstwie Adama Małysza w Turnieju Czterech Skoczni ruszyły zdjęcia do filmu fabularnego „Adam” – nowej produkcji East Studio, opartej na faktach z życia najwybitniejszego polskiego skoczka narciarskiego. To opowieść, która odsłania kulisy jego drogi na szczyt – pełnej wyzwań, rozterek i decyzji, które mogły zakończyć karierę polskiej legendy, zanim ta na dobre się rozpoczęła czytamy w materiałach East Studio.

Maciej Rzączyński, CEO East Studio, podkreśla ogromne wyzwanie produkcyjne: odtwarzane są nie tylko warunki pogodowe, ale także emocje i dynamika skoków narciarskich, które mają być ukazane z zupełnie innej perspektywy niż w telewizyjnych transmisjach.

Jest to duże wyzwanie produkcyjne: odtwarzamy zimowe realia końca lat 90. i realizujemy sceny skoków tak, by widz zobaczył ten sport inaczej niż w telewizyjnych transmisjach – emocjonalnie i z bliska mówi Rzączyński.

Film „Adam” pokaże nieznane oblicze kariery Małysza. Wyczekiwany portret legendy

Scenariusz filmu „Adam” oparty jest na autentycznych wydarzeniach z życia sportowca. Twórcy zapowiadają, że nie będzie to tylko opowieść o sukcesach i medalach, ale także o dramatycznych wyborach, chwilach zwątpienia i potężnej presji, z jaką musiał mierzyć się Adam Małysz.

Sam Małysz podkreślił, że historia przedstawiona w filmie jest mu bardzo bliska. Skoki narciarskie, jak mówi, to nie tylko rywalizacja na skoczni, ale także nieustanna walka z przeciwnościami i samotnością. Scenariusz oddaje te emocje w sposób szczery i autentyczny.

Skoki narciarskie to nie tylko to, co widać w telewizyjnych transmisjach. To również presja, wyzwania, chwile samotności oraz momenty, w których wszystko zależy od jednej decyzji. Ten film dotyka właśnie tej niewidocznej strony. To właśnie moja historia. Scenariusz jest mi bliski i czuję, że oddaje ją uczciwie mówi Małysz.

Warto przypomnieć, że legendarny sportowiec wciąż odgrywa ważną rolę, chociaż już nie skacze. Niedawno Adam Małysz przyjmował Kacpra Tomasiaka w Bystrej po tym, jak 19-letni medalista olimpijski wrócił do Polski z Mediolanu.

Premiera filmu o Adamie Małyszu została zaplanowana na 2027 rok. Dystrybutorem obrazu będzie Monolith Films, który już teraz zapowiada szeroką promocję tej niezwykłej produkcji. Historia ma być nie tylko inspirująca dla fanów sportu, ale również dla tych, którzy szukają opowieści o determinacji i pokonywaniu przeciwności.

Produkcja „Adam” to bez wątpienia jeden z najbardziej oczekiwanych polskich filmów biograficznych ostatnich lat. Kulisy powstawania, emocjonalny scenariusz i gwiazdorska obsada sprawiają, że film o Adamie Małyszu już wzbudza ogromne emocje. Reżyser filmu Tomek Matuszczak zapowiada, że będzie to historia o dojrzewaniu i sile charakteru.

To historia o dojrzewaniu i o człowieku z krwi i kości, który potrafi się zgubić, ale nie przestaje iść dalej. Chcę, żeby film był szczery, bliski codzienności i realiom Polski końca lat dziewięćdziesiątych mówi reżyser.

