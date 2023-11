Już we wrześniu ruszy emisja nowego sezonu "M jak miłość". Serial wróci na antenę Telewizyjnej Dwójki 2 września br. Jak już wiemy, w nowych odcinkach Iza (Adriana Kalska) i Marcin (Mikołaj Roznerski) będą szykować się do ślubu, a Kamil (Marcin Bosak) będzie próbował zdobyć Magdę (Anna Mucha). Ostatnio okazało się, że do serialu już wkrótce wróci serialowa Aneta, ale to jeszcze nie koniec niespodzianek! Okazuje się, że po krótkiej przerwie w serialu znów pojawi się Michał Ostrowski (Paweł Deląg).

Michał zniszczy związek Joasi i Leszka?

Michał zniknął z serialu po tym, jak wtargnął do domu Chodakowskiej i próbował pocałować ją pod prysznicem. Joasia była wściekła na sąsiada! Pisarz postanowił zniknąć z jej życia i wyprowadził się z Polski. Michał wynajął swoje mieszkanie Leszkowi (Sławomir Uniatowski), milionerowi, który rozkochał w sobie Joasię. Teraz jednak okazuje się, że Ostrowski znów pojawi się w życiu Chodakowskiej! "Super Express" informuje, że Paweł Deląg pracuje już na planie "M jak miłość" a pierwsze odcinki z jego udziałem widzowie zobaczą późną jesienią.

Według doniesień dziennika, Michał wróci do domu, który na czas wyjazdu wynajął Leszkowi i znów spróbuje zdobyć serce Joasi! Czy tym razem rozkocha w sobie Chodakowską? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Paweł Deląg wrócił na plan "M jak miłość".

Ostrowski zniszczy związek Joasi i Leszka?

