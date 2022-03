3 marca w sieci pojawiła się informacja o zaginięciu piosenkarki Dominiki Barabas. Dzień wcześniej w jej mediach społecznościowych pojawił się niepokojący wpis, w którym oskarżyła grupę policjantów o napaść.

Zostałam bestialsko potraktowana przez pełniących służbę policjantów - poinformowała.

Znajomi i przyjaciele błagali o pomoc w odnalezieniu młodej wokalistki! Partner uczestniczki "Must Be the Music" potwierdził odnalezienie kobiety!

"Must Be The Music": Dominika Barabas zaginęła

Media obiegła informacja o zaginięciu Dominiki Barabas, która dzień wcześniej zamieściła w sieci niepokojący wpis. Na Facebooku wokalistki pojawił się post, w którym poinformowała o interwencji policji, która jej zdaniem była agresywna i brutalna. Według narracji artystki grupa policjantów siłą zaniosła ją na komisariat.

Pragnę zgłosić skargę na funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Dusznikach, którzy w dniu 01.03.2022 r., w wyniku nieporozumienia (co 10 godzin od mojego zatrzymania potwierdził wykwalifikowany psychiatra) zostałam bestialsko potraktowana przez pełniących służbę policjantów. Odmówiono mi prawa do telefonu do prawnika, choć zgodnie art. 245 kodeksu postępowania karnego, zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, a także bezpośrednią z nim rozmowę. - napisała na swoim Facebooku.

Z informacji, które przekazała była uczestniczka "Must Be the Music" wynika, że była siłą przetrzymywana na komisariacie, a policjanci nie pozwolili jej wykonać żadnego telefonu. Dzień później w mediach pojawiła się informacja o zaginięciu kobiety.

Nie otrzymałam możliwości wykonania telefonu do mojego prawnika (opłacanego przeze mnie, nie państwo polskie - gwoli ścisłości). Policjanci śmiali mi się w twarz, ze słowami "to gdzie masz swój telefon?" Zostałam wyprowadzona z własnego domu w pośpiechu i nerwach. (...) Zostałam potraktowana jak śmieć - panicznie się bałam, zostałam stłuczona, odarta z wszelkiej godności, siłą wciśnięta do karetki przez 6 osób (2 opryskliwych ratowników i 4 policjantów - przypis: ważę 51 kg), przypięta do łóżka skórzanymi pasami. Nie jestem w stanie opowiedzieć, jak ogromny był to koszmar; piekło jest na ziemi, nie po śmierci. Moje życie zostało doszczętnie zniszczone. - grzmiała w swoich mediach społecznościowych.

Dzień po emocjonalnym wpisie, znajomi wokalistki poinformowali o jej zaginięciu. W sieci pojawiły się prośby o pomoc w odnalezieniu Dominiki Barabas.

UWAGA POZNAŃ I OKOLICE!!! ZAGINĘŁA OSOBA - DOMINIKA BARABAS!!! 158cm wzrostu, drobna budowa ciała, ciemne włosy- bardzo krótko ścięte. Ubrana w żółte futro, wysokie różowe buty i duży czerwony plecak. (...) Bardzo proszę o udostępnianie posta!!! - prosiła przyjaciółka wokalistki.

Znajomi byli tym bardziej zaniepokojeni, że dzień wcześniej ich przyjaciółka dodała rozpaczliwy post, w którym poinformowała o napaści przez funkcjonariuszy policji.

Jacek Smarz/Polska Press

Zaginiona Dominika Barabas odnaleziona

Partner Dominiki Barbabas poinformował w sieci, że poszukiwania jego ukochanej zostały zakończone. Uczestniczka "Must Be The Music" odnalazła się. Na razie nie są znane żadne szczegóły odnalezienia.

Dominika została odnaleziona!!! Dziękuję wszystkim za udostępnianie oraz wsparcie. - napisał Mateusz Brzostowski na Facebooku.

Fani artystki oraz zaangażowani w poszukiwania internauci odetchnęli z ulgą.