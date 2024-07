Skandal w Sejmie. Posłanka Kukiz'15 Małgorzata Zwiercan głosowała na dwie ręce, za... nieobecnego na sali posiedzeń Kornela Morawieckiego. Po głosowaniu sama przyznała się do złamania prawa. Już straciła miejsce w klubie Kukiz'15, którego władze domagają się od niej również zrzeczenia się mandatu poselskiego. Z klubem rozstał się także sejmowy marszałek senior Kornel Morawiecki.

Głosowanie na dwie ręce

To był gorący dzień w Sejmie. Posłowie głosowali nad wyborem prof. Zbigniewa Jędrzejewskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To o tyle ważne, że - jak twierdzi opozycja - jego wybór jeszcze bardziej komplikuje sytuację Trybunału i pogłębia kryzys konstytucyjny w kraju.

Wyborowi kandydata PiS towarzyszyła prawdziwa polityczna burza. Jak informuje TVN24, opozycja ustaliła wspólnie, że wszyscy posłowie PO, Nowoczesnej, PSL i Kukiz'15 wyjmą karty do głosowania i w ten sposób PiS nie będzie miało na sali kworum (231 głosów) i głosowanie nie będzie ważne.

Gdy ogłoszono wynik, opozycja początkowo... przyjęła go brawami. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński nie potwierdził początkowo wyboru sędziego, ale ogłosił przerwę. Po chwili jednak potwierdził, że Sejm wybrał kandydata PiS.

Jak się okazało, niektórzy członkowie klubu Kukiz'15 wyłamali się z umowy opozycji. Wśród nich Małgorzata Zwiercan, która do tego... zagłosowała również za nieobecnego kolegę, co uwieczniły kamery. A to złamanie prawa.

Posłanka Małgorzata Zwiercan, już po wszystkim nie ukrywała, że głosowała na dwie ręce. Potwierdziła to sejmowym reporterom, tłumacząc że zagłosowała za kolegę, który musiał wyjść. Marszałek senior Kornel Morawiecki, uznawany dotąd za sumienie moralne obecnej kadencji Sejmu, potwierdził, że dał na to zgodę pani Zwiercan - dlatego nie jest to moralnie naganne.

Inne zdanie miały jednak władze klubu Kukiz'15. Na nadzwyczajnym posiedzeniu klub wykluczył ze swojego grona panią poseł wzywając ją również do złożenia mandatu poselskiego. Kornel Morawiecki sam zrezygnował z członkostwa w klubie. Może również stracić miejsce w sejmowej komisji etyki - czego domaga się Kukiz.

Posłanka Małgorzata Zwiercan i poseł Kornel Morawiecki odchodzą z klubu parlamentarnego Kukiz'15.

Czy posłanka Małgorzata Zwiercan zrzeknie się mandatu poselskiego, czego chce Kukiz?

