Katarzyna Zillmann już od lat jest jedną z najjaśniejszych gwiazd sportu, ale jeszcze większą popularność przyniósł jej udział w "Tańcu z Gwiazdami". Wioślarka wystąpiła w jubileuszowej edycji show Polsatu i zachwycała na parkiecie. Chociaż program już się zakończył to wokół Zillmann wciąż jest głośno, a paparazzi tylko czekają żeby zrobić jej nowe zdjęcia. Ostatnio "przyłapali" ją na zakupach.

Katarzyna Zillmann na samotnych zakupach

Katarzyna Zillmann w "Tańcu z Gwiazdami" stworzyła gorący duet z Janją Lesar. Wioślarka i tancerka zachwycały swoimi występami i otrzymywały wysokie noty od jurorów. Zillmann i Lesar podgrzewały atmosferę często wykonując pełne namiętności choreografie. Na parkiecie nie brakowało nawet pocałunków, co wywoływało pytania o relację wioślarki i jej tanecznej partnerki. Panie nie komentowały doniesień na swój temat, ale nagle partnerka Katarzyny Zillmann ogłosiła, że ich związek to już przeszłość. Później do mediów trafiły zdjęcia, jak Zillmann i Lesar zostały przyłapane na pocałunkach po finale "Tańca z Gwiazdami". Po zakończeniu tanecznej przygody Zillmann ograniczyła obecność w mediach społecznościowych, ale ostatnio wróciła i coraz częściej odzywa się do swoich fanów.

Teraz możemy zobaczyć również najnowsze zdjęcia paparazzi, którzy uwiecznili, jak Katarzyna Zillmann bez humoru wybrała się na zakupy. Uwagę zwraca jeden szczegół.

