Bez wątpienia to był emocjonalny, niedzielny poranek w śniadaniowym programie "Dzień dobry TVN". To właśnie tam pojawiła się żona zmarłego Tomasza Jakubiaka, Anastazja Jakubiak. Ta mówiła o bardzo istotnych dla niej rzeczach, jakie obecnie dzieją się w jej życiu. Wspomniała o synku. Pojawiły się łzy wzruszenia. Koniecznie poznajcie szczegóły.

Żona Tomasza Jakubiaka przemówiła w telewizji

Nie da się ukryć, że obecny rok nie był łaskawy dla wielu popularnych osób ze świata show-biznesu. W zasdzie na naszych oczach, jakiś czas temu, rozgrywała się walka o życie Tomasza Jakubiaka, który zmarł 30 kwietnia w wieku 41 lat. Ostatnie chwile spędził w Atenach. Do samego końca walki z poważną chorobą nie brakowało mu jednak humoru, dystansu oraz nadziei i dobrego humoru. Ten od zawsze był lubiany przez publikę, jednak jego walka o życie rozgrywała się na oczach miliona Polaków. Wówczas zyskał pradziwy podziw i nieocenione wsparcie. Niestety przegrana walka doprowadziła do tego, że ten pozostawił w głębokim żalu i żałobie swoją ukochaną żonę Anastazję oraz kilkuletniego syna. Jakiś czas temu wdowa po Tomaszu Jakubiaku przerwała milczenie. Podobnie było tym razem.

Wzruszona Anastazja Jakubiaka we łzach

Żona zmarłego Tomasza Jakubiaka pojawiła się niedzielny poranek na kanapie "Dzień dobry TVN". To właśnie tam opowiedziała o tym, co dzieje się w jej życiu. Jak się okazuje wdowa założyła fundację, dzięki której chce pomagać innym ludziom:

- Uczymy się funkcjonować i radzić sobie z tęsknotą za tą osobą. Nie jest zwolennikiem takiego hasła czas leczy rany, cierpienie uszlachetnia. Rzeczą, która nadaje mi siłę i chęć rozmawiania o nim, jest kontynuacja tego, co zaczęliśmy pokazywać z Tomkiem - prawdziwe oblicze tej choroby. (...) Czuję taką chęć pokazania tego, jak dalej funkcjonować po tym, jak zabraknie tej osoby. Mówić o tym, jak radzić sobie w sytuacji, w jakiej ja byłam z Tomkiem, gdzie on był w pewnym momencie pacjentem, który wymagał stałej opieki, żeby to jego cierpienie nie poszło na marne wyznała.

Opowiedziała o swojej misji:

Fundacja w Kosmosie im. Tomka Jakubiaka zaczyna pierwsze projekty. Pieniądze, które zostały przekazane na jego leczenie ze zbiórek, ja przekazałam w części już organizacjom, które potrzebują tego wsparcia od nas i zajmują się osobami w chorobie, potrzebie, wykluczonymi

Nie zabrakło też osobistych wynurzeń, a co za tym idzie, łez wzruszenia. Anastazja Jakubiak przyznała, że cały czas rozmawia z ukochanym mężem, podobnie jak ich syn:

Ja z nim rozmawiam cały czas, niektórzy może pomyślą, że... To naprawdę bardzo mi pomaga. Tak to robię. Jak byliśmy podczas Wszystkich Świętych na grobie, to mamy taki rytuał z moim synkiem, że najpierw ja wszystko ogarniam, a potem mówię: Zostajesz sobie i rozmawiasz z tatą. I on siada sobie sam obok tego grobu i zaczyna z nim sobie rozmawiać. Ja odsuwam się, żeby nadać prywatność tej rozmowie. Widzę, jak siedzi, gestykuluje i opowiada. Jedynym takim pytaniem, które udało mi się usłyszeć, to, że Tomuś się zapytał Tomka: Jak tam tata u ciebie?. On prowadzi z nim dialog wyznała.

Oglądaliście tą poruszającą rozmowę?

