Agnieszka Kijanka przez kilka tygodni prowadziła poszukiwania męża, a nawet wraz z jego bliskimi wyznaczyła nagrodę za informacje o jego zaginięciu. Wtedy jeszcze mówiła:

- Znalazł się w złym miejscu, w złym czasie. Ktoś go pobił, a potem przestraszył się i teraz go ukrywa. Pewnie, gdy w końcu go odnajdziemy, będzie wykończony, zmarnowany, będzie trzeba zrobić jakieś badania, więc jestem przygotowana, by w każdej chwili dowieźć jego ubrania do szpitala. Cały czas mam spakowaną torbę - mówiła Agnieszka Kijanka.