Ania Lewandowska świętowała w piątek 7 września 30. urodziny. Lewandowska w tym wyjątkowym dniu niestety nie mogła spędzić czasu z Robertem, ale na wysokości zadania stanęła oczywiście mała Klara, która prawie cały dzień spędziła z mamą! ;) Ania Lewandowska z Robertem już kilka dni temu świętowali razem swoje urodziny ( Robert Lewandowski złożył wzruszające życzenia Ani z okazji 30. urodzin! ), dlatego jej druga impreza urodzinowa była już sporo skromniejsza - Ania spotkała się ze swoimi koleżankami. Ten wyjątkowy dzień nie mógł się obejść bez... prezentów! Ania dostała prezent również od Klary. Lewandowska dostała prezent od Klary Klara Lewandowska jest jeszcze za mała, żeby kupić mamie prezent, ale ktoś (mamy przeczucia, że musiał być to Robert!) pomógł jej wybrać piękny bukiet róż dla Ani! Co prawda urodziny Ani Lewandowskiej już były, ale my jeszcze raz składamy jej najlepsze życzenia! Ania dostała od Klary piękny bukiet kwiatów. Klara się postarała ;)