Śmierć Krzysztofa Respondka zasmuciła wszystkich. Uwielbiany przez widzów artysta zmarł nagle w wieku 54 lat. Dziś, 30 grudnia odbył się pogrzeb Krzysztofa Respondka, a na uroczystości nie zabrakło jego najbliższych, przyjaciół i fanów. Podczas ostatniego pożegnania żałobnicy nie mogli powtrzymać łez, gdy usłyszeli głos zmarłego artysty. Podczas mszy wybrzmiał wyjątkowy utwór, a Krzysztof Hanke żegnał przyjaciela poruszającymi słowami.

23 grudnia Krzysztof Hanke przekazał wiadomość o śmierci swojego przyjaciela, Krzysztofa Respondka. Artysta zmarł po przebytym zawale, którego doznał w domu, po powrocie z imprezy górniczej. Dziś, odbył się pogrzeb Krzysztofa Respondka, którego żegnały prawdziwe tłumy. Według relacji mediów podczas uroczystości żałobnicy usłyszeli głos artysty, który w przeszłości śpiewał poruszającą piosenkę.

Gdy zakochamy się prawdziwie do szaleństwa, ktoś nas zabierze w wielki rejs, cudowne miejsca. Świat nas pokocha, tak jak nikt by nas nie kochał, zapomnimy co to pustka ból i nokaut. Jeszcze kiedyś odnajdziemy własne miejsce na tej ziemi. Zdobędziemy wszystkie szczyty, do gwiazd też dosięgniemy. W jednej chwili wszystkie szczęścia, wpadną prosto w nasze ręce. Jeszcze nie raz zwyciężymy. Jeszcze wszystko będzie piękne

wybrzmiała piosenka.