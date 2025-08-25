Zaledwie kilka dni temu polska scena muzyczna pogrążyła się w żałobie. W ostatni dzień festiwalu w Sopocie doszło do tragedii, która wstrząsnęła opinią publiczną. Stanisław Soyka zmarł tuż przed swoim występem w Operze Leśnej. Po śmierci artysty głos zabrała jego rodzina, a teraz poruszający post w mediach społecznościowych opublikował jego syn Marcin Sojka.

Stanisław Soyka nie żyje. Tragiczna wiadomość z Sopotu

Stanisław Soyka zmarł 21 sierpnia. Tego samego dnia miał wystąpić na festiwalu w Sopocie. Jeszcze rano pojawił się na próbie dźwiękowej, podczas której zaśpiewał z Natalią Grosiak. Wydarzenie, które miało być świętem muzyki, zamieniło się w dramat. Po śmierci artysty transmisję koncertu przerwano. Prowadzący wydarzenie przekazali publiczności wstrząsającą wiadomość o odejściu Soyki.

(...) Dziś wśród znakomitych artystów, którzy mieli wystąpić na ten scenie był także Stanisław Soyka. Kiedy koncert już trwał, dotarła do nas informacja, że Stanisław Soyka nie żyje. Z szacunku dla artysty, ale także jego rodziny, bliskich, z szacunku dla Państwa, zdecydowaliśmy o przerwaniu transmisji z Opery Leśnej. W imieniu wszystkich artystów obecnych dzisiaj w Operze Leśnej, organizatorów tego koncertu i stacji TVN, chcielibyśmy złożyć wyrazy najserdeczniejszego współczucia rodzinie pana Stanisława, łączymy się w bólu i smutku, to dla nas bardzo trudny moment. przekazali prowadzący festiwal w Sopocie.

Marcin Sojka żegna ojca

W obliczu tej tragedii głos zabrali bliscy zmarłego. Rodzina Stanisława Soyki wydała oświadczenie, które poruszało do łez. Teraz osobny wpis w mediach społecznościowych opublikował Marcin Sojka, syn legendy polskiej sceny muzycznej. Marcin Sojka dodał na swój profil na Instagramie wymowną grafikę i dodał tylko jedno słowo, który mówi wszystko.

Fly ( leć - przyp. red.) napisał syn Stanisława Soyki.

Pod wpisem syna Stanisława Soyki od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci wspierają Marcina Sojkę w trudnych chwilach.

Marcin wyrazy współczucia

Kondolencje, trzymaj się... czytamy w komentarzach.

Gwiazdy poruszone śmiercią Stanisława Soyki

Śmierć Stanisława Soyki wstrząsnęła wszystkimi. Po tym, jak smutne wieści obiegły media mnóstwo gwiazd publikowało w sieci wzruszające pożegnania i wspomnienia artysty. Doda opublikowała poruszające nagranie ze Stanisławem Soyką, a Marzena Rogalska nie mogła powstrzymać łez w "Pytaniu na śniadanie". Hołd legendzie polskiej sceny muzycznej oddała również Beata Kozidrak, która niedawno po raz pierwszy wyznała, że zmagała się z chorobą nowotworową. Artystka po dłuższej przerwie wróciła na scenę, a podczas występu zrobiła coś niezwykłego. Beata Kozidrak oddała hołd nie tylko Stanisławowi Sojce, ale również Joannie Kołaczkowskiej.

