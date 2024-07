Ten portret robi wrażenie. A jeszcze większe wrażenie na niektórych może zrobić fakt, że namalowała go blogerka. Co więcej, zrobiła to w szczytnym celu.

Reklama

Wczoraj wieczorem Julia Kuczyńska na swój Instagram i Facebook co jakiś czas wrzucała zdjęcia rysowanego portretu Anji Rubik. Maffashion upodobała sobie zdjęcie modelki, które trafiło na jedną z okładek "Viva! Moda". Warto podkreślić, że jest to pierwszy obraz Julii po 9-letniej przerwie od malowania, a w planach ma jeszcze co najmniej dwa kolejne. Zainspirowała ją do tego charytatywna aukcja.

- Dziś zrobiłam pierwszy z 3 planowanych portretów, które zamierzam wraz ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia wystawić na aukcję. Pieniądze przeznaczę na wybrane schronisko i pomoc zwierzakom. Chciałam zrobić coś nietypowego, innego... co będę mogła wykorzystać na szczytny cel. - napisała Kuczyńska na swoim Facebooku pod jednym ze zdjęć.

Popieramy ideę i zachęcamy do udziału w aukcji, która ruszy niebawem (szczegóły na blogu Maffashion). Przy okazji gratulujemy Julii talentu.

Zobacz: Szokująca sesja - Anja Rubik z penisem! (dla dorosłych)

Zobacz także

Reklama

Maffashion na koszulkach światowych marek odzieżowych: