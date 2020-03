Pochowany w czwartek Paweł Królikowski był nie tylko doskonałym aktorem ale również udzielał się społecznie i kulturalnie. W 2016 roku udało mu się przekonać zarząd TVP 2 oraz radiową Trójkę do organizacji Festiwalu Kultury i Piosenki Polsko-Czeskiej w Kudowie Zdroju. Jest szansa, że wydarzenie to przyjmie teraz jego imię Pawła Królikowskiego, aby oddać hołd aktorowi.

Aktor pozostawił po sobie nie tylko piękne wspomnienia ale również kulturalne projekty.

Idea Festiwalu Kultury i Piosenki Polsko-Czeskiej w Kudowie Zdrój przetrwała i wydarzenie odbywało się każdego roku. Jacek Kurski w rozmowie z Fakt.pl, przyznał, że ma nadzieję, że festiwal będzie się teraz nazywał imieniem Pawła Królikowskiego.

Ja go poznałem bardzo szybko po tym, jak zostałem prezesem Telewizji Polskiej, wcześniej znałem go tylko z widzenia i tak przelotnie. Przychodził do mnie z pomysłem polsko-czeskiego festiwalu w Kudowie-Zdroju, który udało się wesprzeć i go uruchomić. Kilka jego wydań poszło, to był jego konik, to była jego pasja i mam nadzieję, że ten festiwal będzie się teraz nazywał imieniem Pawła Królikowskiego - powiedział.