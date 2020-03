Pogrzeb Pawła Królikowskiego. Piękny gest jego przyjaciółki, zamiast kwiatów przyniosła...

Za nami bardzo wzruszający dzień - to w czwartek 5 marca odbył się pogrzeb Pawła Królikowskiego - ulubionego aktora Polaków, znanego m.in. z roli Kusego w serialu "Ranczo". Msza żałobna odbyła się w kościele seminaryjnym pod wezwaniem Wniebowzięcia N.M.P. i św. Józefa Oblubieńca na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. W uroczystościach pogrzebowych wzięło udział wielu przyjaciół Królikowskiego, wielu znajomych z pracy i oczywiście wszyscy członkowie rodziny, w tym jego żona Małgorzata Ostrowska-Królikowska i ich pięcioro dzieci.

Na pogrzebie pojawiła się również Magdalena Schejbal, aktorka która znała się z Pawłem Królikowskim. Rodzina prosiła, by nie przynosić kwiatów na pogrzeb, a zamiast nich wpłacić pieniądze na leczenie Kamila Ziółkowskiego. Na nekrologu znalazł się numer konta i nazwa Fundacji, na które można przelewać pieniądze. Magdalena Schejbal postanowiła dostosować się do tej prośby, a w zamian przyniosła coś naprawdę wyjątkowego...

Magdalena Schejbal i jej piękny gest na pogrzebie Pawła Królikowskiego

Magdalena Schejbal postanowiła zamiast kwiatów przynieść biały kosz z truskawkami. Na wstążce napisane było "Truskawkowe studio, dziękujemy!" To nawiązanie do programu o tej samej nazwie - "Truskawkowe studio", w której występowała właśnie Magdalena Schejbal. To właśnie w tym programie młodziutka aktorka poznała Królikowskiego, który był pomysłodawcą programu, scenarzystą i reżyserem oraz autorem tekstów wszystkich piosenek.

"Truskawkowe studio" to polski cykliczny program telewizyjny dla młodzieży realizowany w latach 1992–1999 w Oddziale Regionalnym TVP we Wrocławiu dla 2 Programu TVP.

Na pogrzebie Pawła Królikowskiego pojawiły się tłumy.

Paweł Królikowski był jednym z ulubionych aktorów w Polsce. Zmarł w wieku 58 lat.