Julia Wieniawa i Antek Królikowski są jedną z najgorętszych par polskiego show biznesu. Okazuje się również, że mimo młodego wieku, bardzo doświadczoną. Antek, zanim poznał młodą gwiazdę, był związany m.in. z Laurą Breszką czy Kasią Sawczuk. Ale o życiu uczuciowym Julii nie wiedzieliśmy zbyt wiele. Co zdradziła Mateuszowi Szymkowiakowi w "Pytaniu na śniadanie Extra?"

Zobacz: Wieniawa pokazała swoją mamę na gali "Osobowości"! Wygląda jak jej starsza siostra! ;)

M.in. to, że stworzenie związku, który śledzą media i paparazzi, to wcale nic trudnego. Świetnie się z Antkiem rozumieją i doskonale wiedzą, jak rozwiązać pewne problemy związane z popularnością. Wcześniej spotykała się z chłopakami spoza tego środowiska, z którymi jej się nie udawało:

Ułatwia mi to. Bo się rozumiemy. Miałam wcześniej różne przejścia z chłopcami nie z show biznesu. (..) Rozumiemy się (z Antkiem), bo mamy podobne problemy, których nie mają ludzie spoza show biznesu, które im wydaje się błahe i płytkie. A to nie do końca tak jest. I na tym polu bardzo się rozumiemy.