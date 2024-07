Kilka tygodni temu Agnieszka Popielewicz postanowiła zrezygnować ze swojego znaku rozpoznawczego - blond włosów i przefarbować się na brąz.

Nowy kolor jednak chyba nie za bardzo przypadł do gustu prezenterce, bo na wczorajszej gali "VIVA! Najpiękniejsi", Agnieszka zaprezentowała się ponownie jako blondynka.

Jedni poprzednią zmianę bardzo chwalili, inni zaś twierdzili, że Agnieszka straciła pazur.

A Wy, co sądzicie o powrocie Popielewicz do blondu? W jakich włosach wyglądała korzystniej?

