Agnieszka Popielewicz wściekła się podczas wywiadu. Gwiazda Polsatu w ostrych słowach skomentowała pytanie reportera Wideoportalu, który próbował dowiedzieć się, czy prezenterka i jej mąż planują powiększenie rodziny.

W dalszej części rozmowy żona Grzegorza Hyżego w nieco łagodniejszym tonie wytłumaczyła, dlaczego nie życzy sobie pytań na temat jej życia prywatnego.

My staramy się nasze życie prowadzić za zamkniętymi drzwiami i fajnie też, jakby inni to uszanowali. Chyba każdy widzi, że my się nie dzielimy szczegółami z naszego życia i cudownie, gdyby inni też tak robili i po prostu to uszanowali.