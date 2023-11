1 z 4

Popek ma powody do radości! Niedawno raper po raz kolejny został ojcem! Jego upragniony synek przyszedł na świat 1 sierpnia. Artystka co prawda nie może do końca zaliczyć tej nocy do udanej, ponieważ gdy pędził do szpitala, miał wypadek. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, a Popek mógł wziąć w ramiona swojego ukochanego syna. Muzyk postanowił pochwalić się nim również na Instagramie. Popek Monster opublikował tam zdjęcie, na którym widać, jak karmi chłopca. Co więcej muzyk zdradził także imię synka. Czy nazwał go Romeo, tak jak zapowiadał przed naszymi kamerami? Zobaczcie galerię i dowiedzcie się więcej!

POLECAMY: Kontrowersyjny raper pokazał córkę - spore zaskoczenie!