1 z 4

Popek nie ma ostatnio dobrej passy. Niedawno pisaliśmy o tym, że urząd skarbowy upomniał się u niego o 65 tysięcy złotych. Raper musiał oddać fiskusowi te pieniądze, co oczywiście pokazał na swoim Instagramie. Później muzyk przeżył chwile grozy, gdy jego ukochana córka złamała rękę i trafiła do szpitala. Julia musiała przejść zabieg, który jednak zniosła bardzo dzielnie. Dumny tata pokazał kulisy ich wizyty w szpitalu na Instagramie. Teraz z kolei to on uległ wypadkowi. I to tuż po tym jak po raz drugi został ojcem!

Co dokładnie stało się tej nocy? Sprawdźcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

POLECAMY: Kontrowersyjny raper pokazał córkę - spore zaskoczenie!