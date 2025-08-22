21 sierpnia zmarł Stanisław Soyka. Wybitny wokalista jazzowy, kompozytor, poeta, pianista, gitarzysta i skrzypek odszedł tuż przed występem na festiwalu w Sopocie. Fani artysty nie ukrywają żalu po tak wielkiej stracie. Zaledwie kilka dni wcześniej Stanisław Soyka opublikował na swoim profilu na Instagramie nagranie, w którym mówił o swoich planach.

Reklama

Tak Stanisław Soyka zapraszał fanów na festiwal w Sopocie

Festiwal w Sopocie zakończył się w dramatycznych okolicznościach. Podczas ostatniego dnia imprezy poinformowano o śmierci Stanisława Soyki, który miał wystąpić podczas koncertu "Orkiestra Mistrzom". Niestety, później okazało się, że chwilę wcześniej artysta zmarł. Szef Prokuratury Rejonowej w Sopocie w rozmowie z "Faktem" poinformował, że ciało wokalisty zostało znalezione w hotelu. Prokuratura prowadzi śledztwo ws. śmierci Stanisława Soyki.

Nieco ponad tydzień przed tymi dramatycznymi wydarzeniami Stanisław Soyka opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym zapraszał na festiwal w Sopocie. Na filmiku zamieszczonym w sieci widać, że cieszył się z możliwości udziału w koncercie "Orkiestra Mistrzom". Takimi słowami zwrócił się wówczas do fanów:

Jestem Staszek Soyka. Pięknie się kłaniam i chciałem zaprosić 21 sierpnia na festiwal Top of The Top Sopot Festival w ramach którego odbędzie się koncert Orkiestra Mistrzom. Mistrzowską orkiestrą będzie Orskiestra Rodziny Grot, a ja będę miał zaszczyt zaśpiewać z nim kilka utworów, w tym jeden z Natalią Grosiak. Zapraszamy mówił Stanisław Soyka.

Nagranie z prób ze Stanisławem Soyką przed koncertem trafiło do sieci

Stanisław Soyka do samego końca przygotowywał się na występ na festiwalu w Sopocie. Po jego tragicznej śmierci Natalia Grosiak o której wspominał kilka dni wcześniej artysta, opublikowała w sieci nagranie z prób przed koncertem.

To był ogromny zaszczyt Pana poznać, Panie Stanisławie. Ogromnie się cieszyłam na nasz wspólny występ. Bardzo się też stresowałam, ale dostałam od Pana ogrom wsparcia, luzu i uśmiechu. Dziękuję… napisała artystka.

Zobacz także: