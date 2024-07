Burgundowe usta stały się hitem wśród zagranicznych gwiazd. Szminkę w ciemnym odcieniu czerwieni używały już m. in. Keira Knightley, Kate Bosworth, Megan Fox, Alicia Keys, Lana Del Rey i ostatnio również Jennifer Lopez.

Burgundowe usta będą strzałem w dziesiątkę na imprezę andrzejkową czy sylwestrową. Taki makijaż będzie dobrze współgrał z podkreślonym okiem za pomocą czarnej kredki, co da wam wyrazisty i mroczny efekt. Jeśli wolicie łagodniejszy look, podkreślcie jedynie usta, a do oczu użyjcie jedynie tuszu do rzęs. Rozbrajający efekt murowany!

Zobacz które zagraniczne gwiazdy wybrały burgundowe szminki: