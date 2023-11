Narzeczona Arkadiusza Milika, Jessica Ziółek ma całkiem inne zdanie na ten temat. Przyszła żona sportowca uważa, że to jej obowiązek stawić się na wyborach i nie wyobraża sobie, aby mogło być inaczej.

Głosowanie jest przywilejem demokracji i wolności, o którą walczyli nasi rodzice. Dla mnie jest to nie tylko przywilej ale obowiązek i nie ma to nic wspólnego z polityką. Zachęcam wszystkich do głosowania. Szczególnie my młodzi powinniśmy o tym pamiętać - powiedziała nam Jessica Ziółek.