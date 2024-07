W salonie Eurofirany w Centrum Handlowym Targówek odbyło się świąteczne spotkanie gwiazd z wychowankami Domu Dziecka numer 11.

Wśród gwiazd znalazły się m.in. Agnieszka Włodarczyk, Anna Samusionek, Marina i Dorota Gardias. Celebrytki, które zazwyczaj dwoją się i troją by olśniewać na czerownym dywanie do wspólnego dekorowania bombek ubrały się dość skromnie.

Bluzy, dresowe spodnie, kalosze i buty na płaskim obcasie... Rzadko kiedy możemy podziwiać gwiazdy w sportowym wydaniu z minimalną ilością makijażu, które jednocześnie chętnie pozują fotoreporterom!

Według starego porzekadła "ładnemu we wszystkim ładnie", ale czy sprawdza się to w przypadku naszych celebrytek? Oceńcie!







Reklama