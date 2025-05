Świat mówi tylko o jednym - o nowym papieżu Leonie XIV, co wczoraj oficjalnie ogłoszono w Watykanie. Polscy celebryci, dziennikarze i artyści postanowili podzielić się swoimi przemyśleniami w tym temacie. Jak zareagowała Monika Olejnik? Co powiedział Piotr Kraśko? Zobaczcie sami.

W czwartek, 8 maja 2025 roku, o godzinie 18:00, nad Kaplicą Sykstyńską uniósł się biały dym, oznajmiając światu wybór nowego papieża. Został nim 70-letni kardynał Robert Prevost z Chicago, który przyjął imię Leon XIV. To pierwszy w historii papież pochodzący ze Stanów Zjednoczonych. Monika Olejnik, znana polska dziennikarka, skomentowała wybór nowego papieża, publikując na Instagramie post:

Monika Olejnik nie była jedyną, która zabrała głos w sprawie nowego papieża. Małgorzata Kożuchowska, znana polska aktorka, odniosła się do pierwszego wystąpienia nowego papieża Leona XIV. W swoim wpisie na Instagramie wyraziła nadzieję na jego pontyfikat i modlitwę za nowego przywódcę Kościoła.

Piotr Kraśko, znany polski dziennikarz, odniósł się do wyboru nowego papieża, Leona XIV, publikując wpis na swoim profilu w mediach społecznościowych. W krótkim komentarzu wyraził nadzieję na przyszłość Kościoła pod przewodnictwem nowego papieża. Dodatkowo, pokazał, co działo się w reżyserce podczas ogłoszenia nowego papieża!

Ogłoszenia nowego papieża nie mogła przemilczeć również Anna Popek, znana polska dziennikarka, która odniosła się do wyboru nowego papieża, Leona XIV, podkreślając znaczenie kontynuacji myśli Leona III. W swoim wpisie na Instagramie zaznaczyła, że wybór imienia przez nowego papieża nawiązuje do autora modlitwy do św. Michała Archanioła. Popek podkreśliła również potrzebę modlitwy o dobry pontyfikat, wyrażając nadzieję, że przyniesie on pokój.

Nowy Papież przyjął imię Leon XIV. Cieszy mnie to, bo oznacza kontynuację myśli Leona XIII - autora wspaniałej modlitwy do św. Michała Archanioła. Trzeba się modlić o dobry pontyfikat- niech przyniesie pokój!

Nowy Papież przyjął imię Leon XIV. Cieszy mnie to, bo oznacza kontynuację myśli Leona XIII - autora wspaniałej modlitwy do św. Michała Archanioła. Trzeba się modlić o dobry pontyfikat- niech przyniesie pokój!

Prowadząca "Mam talent" w TVN, Agnieszka Woźniak-Starak, przy okazji nowego papieża wbiła szpilę... Donaldowi Trumpowi.

No i mamy nowego papieża. To jest bardzo poruszająca chwila, historyczny moment, nie ma co do tego wątpliwości. Ale, ponieważ Leon XIV jest Amerykaninem, mam pytanie - czy Donald Trump już obwieścił, że to jego wielka zasługa, czy jeszcze czekamy?

- napisała wymownie Woźniak-Starak.