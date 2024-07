Polskie gwiazdy w ostatnim czasie coraz częściej pokazują się w beżowych kreacjach. Do grona miłośniczek tego odcienia należą m. in. Kinga Rusin, Sylwia Gliwa, Magdalena Schejbal i Aleksandra Mikołajczyk.

Beż dodaje stylizacjom subtelności i naturalności jednak trzeba pamiętać, że do nie do każdego typu urody pasuje. Te z was, które mają jasną cerę powinny unikać tego koloru, gdyż optycznie może wam dodać bladości. Warto także pamiętać o odpowiednim makijażu. My polecamy łączenie beżowych ubrań z czerwonymi ustami lub mocniejszym makijażem oczu.

Tak polskie gwiazdy prezentowały się w ostatnim czasie w beżowych kreacjach: