Jongmen poszukiwany przez Interpol, który wystawił za nim międzynarodowy list gończy. Popularny polski raper prawdopodobnie przebywa obecnie w Dubaju i zdaje się nie przejmować całą sytuacją. 35-latek jest podejrzewany o pomocnictwo w sprzedaży znacznej ilości narkotyków.

Jongmen poszukiwany przez Interpol

Krystian Brzeziński, który na potrzeby swojej muzycznej kariery przyjął pseudonim Jongmen, ma obecnie poważne kłopoty. Znany polski raper jest poszukiwany przez Interpol. Organizacja wystawiła za nim czerwoną notę, czyli międzynarodowy list gończy, który został wydany na wniosek prokuratury w Warszawie.

Mężczyzna jest podejrzewany o pomocnictwo w sprzedaży znacznej ilości narkotyków. Postępowanie toczy się w związku z 15 kg amfetaminy i 10 kg klefedronu. Na oficjalnej stronie Interpolu można znaleźć szczegółowe dane rapera.

Jongmen przebywa w Dubaju?

Krystian Brzeziński jeszcze niedawno doskonale bawił się w Dubaju, co skrzętnie dokumentował w swoich mediach społecznościowych. W sieci wciąż można znaleźć kadry, na których wspólnie z przyjaciółmi pozuje na tle luksusowych krajobrazów miasta. Fani rapera spekulują, że może on nadal przebywać w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Co ciekawe, Jongmen jest nadal aktywny w internecie. Zaledwie kilka dni temu raper świętował 35. urodziny. Na jego Instagramie pojawiło się wówczas nagranie, na którym nie ukrywał swojej radości. Niestety po ostatnich wydarzeniach uśmiech prawdopodobnie szybko zniknął z jego twarzy. Co sądzicie o całej sytuacji?

