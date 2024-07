Projektantkę Sabrinę Pilewicz pokochały nasze gwiazdy. Jej torebki ma już większość celebrytek nie tylko w naszym kraju, ale także poza jego granicami. Talent Sabriny Pilewicz doceniło również Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które zaprosiło ją do projektu „The Polish High Fliers”. Jest to przedsięwzięcie, w którym młodzi i zdolni Polacy mają promować polską prezydencję w UE. Niewątpliwie jest to wielki zaszczyt dla Sabriny. Projektantka wyznała wczoraj w studiu „Dzień Dobry TVN”, że jest to dla niej wielkie wyróżnienie i cieszy się, że znalazła się wśród tylu niezwykłych młodych talentów.

Sabrina Pilewicz opowiedziała również, że pierwszą sławną osobą, która kupiła jej dzieło była Aleksandra Kwaśniewska. To właśnie od niej rozpoczęła się moda na noszenie torebek projektowanych przez Pilewicz.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

