Gwiazdy polskiego show-biznesu nagłaśniają dramatyczną historię Marysi. Młodą modelkę czeka kosztowna rehabilitacja po tym, jak dziewczyna uległa wypadkowi w trakcie wycieczki w czeskie góry. Podczas wypoczynku doszło do wybuchu kuchenki turystycznej. Marysia została przetransportowana do szpitala w Pradze, gdzie przeszła pierwszą operację. To jednak jeszcze nie koniec. Przed modelką wiele wyzwań. Julia Wieniawa apeluje o pomoc.

Julia Wieniawa oraz inne gwiazdy polskiego show-biznesu w ostatnim czasie przekazały w mediach społecznościowych informacje na temat wypadku Marysi. Jej tragiczną sytuację opisała także rodzina. W trakcie nieszczęśliwego wypadku młoda modelka doznała oparzeń twarzy oraz rąk. Dziewczyna najpierw została przetransportowana do czeskiego szpitala, a dzisiaj czeka na dalsze operacje i rehabilitację w Polsce.

7 października tego roku Maria uległa rozległym oparzeniom na twarzy i rękach w wyniku wybuchu kuchenki turystycznej podczas biwakowania. Z gór w Czechach została przetransportowana helikopterem do szpitala w Pradze specjalizującego się w leczeniu ofiar ognia. Tam przeszła pierwszą operację i została poddana hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii. Analiza lekarzy wykazała drugi i trzeci w czterostopniowej skali oparzeń, oraz potrzebę transplantacji skóry w kilku miejscach. W sobotę 14 października została przetransportowana karetką do specjalistycznego szpitala w Polsce, gdzie czekają ją kolejne operacje, przeszczepy skóry i rehabilitacja.

Bliscy młodej modelki apeluje o wsparcie finansowe. Środki mają zostać przekazane m.in. na leki, opiekę psychologiczną, zabiegi kosmetyczne oraz plastyczne. Zrzutkę na pomoc dziewczynie możecie wspomóc tutaj.

To jednak tylko część pomocy, która będzie potrzebna w pełnym powrocie do zdrowia naszej ukochanej. Marzymy, by zapewnić jej dodatkowe leki, opiekę psychologiczną, zabiegi kosmetyczne i plastyczne, pokryć czesne na uczelni podczas jej niezdolności do wykonywania zawodu. Kto miał okazję osobiście ją poznać, ten wie jak wyjątkowym i wrażliwym jest człowiekiem. Wszyscy staramy się zapewnić jej jak najlepsze warunki powrotu do zdrowia i zapewnić opiekę na najwyższym możliwym poziomie. Chcemy otoczyć ją miłością, którą ona obdarza nas od zawsze.

