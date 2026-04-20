W niedzielę 19 kwietnia nad ranem w centrum Londynu, w okolicy klubu nocnego Inca, doszło do dramatycznego zdarzenia z udziałem polskiej influencerki Klaudii Zakrzewskiej, znanej w sieci jako Klaudiaglam. Po nocnej awanturze samochód wjechał w grupę pieszych, a na miejscu interweniowały służby. 29-letnia kobieta została zatrzymana. Policja informuje o poważnych zarzutach wobec zatrzymanej, a w sieci krążą dramatyczne nagrania z miejsca zdarzenia. Nieoficjalnie wiadomo, że potrącona influencerka nie żyje. Brytyjski raper złożył już kondolencje jej bliskim.

Noc w Soho zamieniła się w koszmar przed klubem Inca

Klaudia Zakrzewska jest znana w sieci przede wszystkim z treści lifestyle’owych. Relacjonowała podróże, publikowała sesje zdjęciowe. W przeszłości publicznie mówiła o operacjach plastycznych i pojawiła się w 2022 roku w dokumencie ITV2 "Price of Perfection". Działa również jako ambasadorka marki Fashion Nova.

W weekend 19 kwietnia Klaudia Zakrzewska, znana w sieci jako @klaudiaglam, wzięła udział w incydencie, który miał swój dramatyczny finał. Zgłoszenie o tym, że auto wjechało w ludzi, wpłynęło nad ranem, a służby pojawiły się natychmiast w okolicach Soho. Wśród osób poszkodowanych była Klaudia Zakrzewska, obserwowana w mediach społecznościowych przez około ćwierć miliona użytkowników. Według relacji, zanim doszło do potrącenia, sytuacja przed klubem miała się gwałtownie zaostrzyć, a nawet doszło do sprzeczki i bójki z udziałem kilku kobiet.

W internecie krążą nagrania, na których widać moment uderzenia oraz manewr cofania, przez który poszkodowana miała zostać potrącona aż dwa razy. Skala emocji jest ogromna, ale śledczy podkreślają, że kluczowe będą twarde ustalenia, czyli monitoring, zapisy z kamer i materiały od świadków.

W trakcie trwania dochodzenia nasze myśli są z poszkodowanymi i ich bliskimi. Chciałabym zachęcić każdą osobę, która była świadkiem zderzenia lub jakichkolwiek wcześniejszych zdarzeń, które jej zdaniem mogą mieć znaczenie, do zgłoszenia się. Informacje, którymi dysponujesz, jakkolwiek mało istotne ci się wydają, mogą mieć kluczowe znaczenie dla śledczych - podkreśliła inspektor Alison Foxwell z wydziału Specialist Crime South

Po potrąceniu Polki została zatrzymana influencerka

Policja metropolitalna zatrzymała na miejscu 29-letnią kobietę - Gabrielle Carrington, w sieci znaną jako Rielle UK. Influencerka w 2013 roku, jako członkini zespołu Miss Dynamix, dotarła do finału w "X factor".

Według przekazanych informacji, influencerka usłyszała zarzuty usiłowania zabójstwa, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, niebezpiecznej jazdy oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Zatrzymana pozostaje w areszcie. Funkcjonariusze zaznaczają również, że incydent nie jest traktowany jako zdarzenie o charakterze terrorystycznym.

Co z polską influencerką potrąconą w Londynie?

Stan Klaudii Zakrzewskiej początkowo był opisywane m.in. przez "Daily Mail" jako krytyczny. Influencerka miała walczyć o życie w londyńskim szpitalu. Niedługo po zdarzeniu w sieci zaczęły krążyć nieoficjalne doniesienia sugerujące, że Klaudia nie żyje. Jej znajomi dzielą się w sieci poruszającymi wspomnieniami związanymi z Klaudią i nie ukrywają żalu po tym, co się stało:

To ja zostałam z wspomnieniem widoku mojej najlepszej przyjaciółki, kogoś, kogo kocham, ginie na moich oczach… - czytamy w jednym z postów opublikowanych w mediach społecznościowych

Głos zabrał też brytyjski raper Castillo, który już oficjalnie złożył kondolencje bliskim Klaudii:

RIP @klaudiaglam Moje kondolencje dla jej rodziny i przyjaciół

