Joanna Horodyńska, znana modelka i stylistka, poinformowała o zakończeniu współpracy z Polsat Cafe, gdzie od 2014 roku była prowadzącą programu „Shopping Queens. Królowe zakupów”.

Joanna Horodyńska kończy współpracę z Polsat Cafe

Joanna Horodyńska informację przekazała za pośrednictwem social mediów. W swoim wpisie Horodyńska napisała:

Drodzy! Początek roku to często nowe rozdanie i koniec pewnych etapów. Jestem pewna, że doskonale wiecie, o czym piszę... To nie będzie łatwe, ale... Kochani, przez ponad dekadę współtworzyłam jeden z moich ulubionych projektów telewizyjnych 'Shopping Queens' w Polsat Cafe. Każdy dzień na planie był zaskakujący.

„Shopping Queens” bez swojej twarzy - co dalej z programem?

Decyzja Joanny Horodyńskiej stawia produkcję „Shopping Queens. Królowe zakupów” przed wyzwaniem. Od 2014 roku jej obecność była nieodłącznym elementem tego formatu. W związku z jej odejściem konieczne będzie znalezienie nowej prowadzącej, która będzie w stanie kontynuować koncepcję programu oraz utrzymać jego popularność wśród widzów.

Horodyńska podkreśliła w swoim pożegnaniu: „Przyszedł jednak czas na zrobienie miejsca na nowe projekty. Tym samym dziś żegnam się z programem”. Słowa te sugerują, że decyzja nie była podyktowana konfliktem, lecz chęcią dalszego rozwoju zawodowego.

Emocjonalne pożegnanie i reakcje fanów w sieci

Post Joanny Horodyńskiej wywołał burzę emocji wśród fanów. Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy wyrażających smutek, ale też wdzięczność za lata pracy nad programem. Wśród opinii można przeczytać:

Przecież ten program to Ty.

Postawiła Pani następcy poprzeczkę nie do przeskoczenia.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: