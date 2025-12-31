Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska, zwycięzcy ostatniej edycji programu "Taniec z Gwiazdami", pojawią się na scenie sylwestrowej Polsatu w Toruniu. Podczas koncertu zatańczą do utworu "Dmuchawce, latawce, wiatr". Ich występ to jeden z głośniej omawianych punktów programu stacji w tę wyjątkową noc. Co ciekawe, tuż po występie 24-latek opuści Toruń... prywatnym samolotem!

Bagi otrzymał prywatny samolot od Polsatu?

Zaraz po występie na scenie Polsatu w Toruniu, 24-letni Bagi i jego taneczna partnerka mają zostać przetransportowani prywatnym samolotem do Warszawy! Jak przyznał sam influencer w rozmowie z "Faktem", poprosił telewizję Polsat o pomoc w organizacji tego lotu. Chciał zdążyć do stolicy przed północą, by uczestniczyć w innej imprezie sylwestrowej.

Celem szybkiego przelotu do Warszawy jest impreza organizowana przez grupę przyjaciół Bagiego – Dresscode. Dla influencera ten wieczór to nie tylko występ w telewizji, ale również ważne spotkanie towarzyskie, które chciał spędzić z bliskimi.

Mamy też imprezę dresscode'ową, więc takim moim najważniejszym punktem i gwiazdką mojego wystąpienia, było to, żebym mógł finalnie przetransportować się w nocy, żebym ten sylwester mógł spędzić i północ mógł spędzić z moimi bliskimi ludźmi z dresscode. I udało się wszystko zrobić. Poprosiłem Polsat, żeby nam pomógł w organizacji tego przedsięwzięcia, więc dostaliśmy taki środek transportu. Pierwszy raz będę czymś takim leciał

Dla 24-latka będzie to pierwszy lot prywatnym samolotem, co wywołuje u niego duże emocje.

No stresujemy się (...) Kiedyś mieliśmy lot widokowy nad Warszawą, ale tego typu lot, szczególnie w takiej szybkości, że tu pędzimy na Sylwestra, żeby się wyrobić w noc sylwestrową, to będzie w ogóle jakiś kosmos

Sylwestrowa noc pełna emocji i napięcia

Podróż prywatnym samolotem w sylwestrową noc to dla Bagiego duże wyzwanie, ale też spełnienie jednego z marzeń. Jak sam przyznał, wspólnie z Tarnowską czytali i sprawdzali informacje na temat samolotu, by poczuć się bezpieczniej.

Od wczoraj czytaliśmy trochę o tym samolocie, sprawdzaliśmy, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi i mamy nadzieję, że będzie dobrze

Cała sytuacja zyskała szeroki rozgłos i wywołała niemałe poruszenie. Fakt, że influencer poprosił stację telewizyjną o prywatny środek transportu, by zdążyć na imprezę, wzbudził kontrowersje.

Magdalena Tarnowska i Mikołaj Bagiński w "Tańcu z Gwiazdami" fot. VIPHOTO/East News

