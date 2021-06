Oliwia Bieniuk błyszczała na Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie. Piękna modelka postawiła na krótką, seksowną sukienkę, ale popatrzcie na jej torbę! To największy trend tego lata.

Jeśli coś jest modne, bądźcie pewni, że Oliwia Bieniuk już ma to w swojej garderobie. Piękna córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka doskonale wyczuwa najnowsze trendy z niezwykłą finezją łącząc dziewczęcy szyk z klasyczną elegancją. Popatrzcie tylko na jej najnowszą stylizację z tegorocznego Polsat Super Hit Festiwal w Operze Leśnej w Sopocie. Zjawiskowa modelka i przyszła uczestniczka 12. edycji "Tańca z gwiazdami" zachwyciła seksowną, krótką sukienką. Uwagę zwracają również jej wymyślna torebka oraz buty. Ten model to największy hit lata 2021!

Oliwia Bieniuk zachwyca stylizacją na Polsat SuperHit Festiwal

Oliwia Bieniuk coraz intensywniej zaczyna pracować na własne nazwisko. Charyzmatyczna, pewna siebie i piękna 18-latka od czasu, gdy napisała maturę, z przytupem wkracza w świat show-biznesu. Jasnooka piękność nie tylko prężnie prowadzi swój instagramowy profil, który śledzi ponad 200 tys. osób, ale też bierze udział w licznych kampaniach reklamowych.

Niedawno córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka została ambasadorką marki Zuzanny Pactwy, dla której zrobiła kilka kuszących ujęć w głęboko wyciętych strojach kąpielowych. Później wzięła udział w głośnej sesji zdjęciowej z Jolą Czają, podczas której Oliwia Bieniuk zapozowała w seksownej bieliźnie. To jeszcze nie koniec sukcesów na koncie nastolatki. Jakiś czas temu stacja Polsat ogłosiła, że po wakacjach Oliwia Bieniuk weźmie udział w "Tańcu z gwiazdami".

Nic więc dziwnego, że kochająca Trójmiasto piękność w ten weekend pojawiła się na jednym z największych wydarzeń tego lata - Polsat SuperHit Festiwal w Operze Leśnej w Sopocie. Oliwia postawiła na seksowną, krótką, dopasowaną, białą sukienkę z odważnym dekoltem. Model typu bandage dress pięknie podkreślił fenomenalną figurę modelki.

TRICOLORS/East News

By nadać stylizacji rockowy look, gwiazda tanecznego show Polsatu dobrała do białej kreacji klasyczną, czarną, skórzaną ramoneskę, którą zestawiła z ultramodną jeansową torebką. Myślicie, że za taki model wydacie krocie? Nic bardziej mylnego!

Piękna, jeansowa torebka w stylu Oliwii Bieniuk to model marki DeeZee, którą kupicie w CCC za zaledwie 119 złotych. Niestandardowy materiał wykończenia, srebrna klamerka i pasujący do niej srebrny łańcuszek sprawiają, że ten modny dodatek świetnie sprawdzi się zarówno do sportowej, casualowej, jak i eleganckiej stylizacji.

Mat. prasowe

Uwagę należy zwrócić na buty, jakie wybrała celebrytka. Oliwia postawiła na największy trend tych wakacji. Letnią sukienkę zestawiła bowiem z modnymi, białymi kowbojkami z czarnymi przeszyciami i podeszwami.

Letnie sukienki i botki w stylu kowbojskim to niezaprzeczalnie największy must have tego sezonu, lansowany m.in. przez takie gwiazdy jak Kendall Jenner, Diane Kruger, czy Irina Shayk. Musimy przyznać, że w takim wydaniu Oliwia prezentowała się naprawdę rewelacyjnie!

TRICOLORS/East News

Córka Anny Przybylskiej od kiedy skońćzyła 18 lat coraz odważniej wkracza do show-biznesu. Niedawno stacja Polsat ogłosiła, że to właśnie Oliwia Bieniuk będzie pierwszą gwiazdą 12. edycji "Tańca z gwiazdami"!

Instagram @oliwia.bieniuk

Oliwia Bieniuk już od jakiegoś czasu chwali się na Instagramie udziałem w kolejnych sesjach zdjęciowych oraz branżowych imprezach. W ten weekend piękna córka Anny Przybylskie i Jarosława Bieniuka zachwyciła wszystkich swoją seksowną stylizacją podczas Polsat SuperHit Festiwal w Operze Leśnej w Sopocie.