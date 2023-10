W dniach 23 i 24 maja Polsat pokaże festiwal w Sopocie! Ale nie będą to występy na żywo. Będzie to koncert, podczas którego zostaną przypomniane największe polskie hity w wykonaniu kilku polskich gwiazd. Wydarzenie, z pustej Opery Leśnej, poprowadzi Krzysztof Ibisz. Poznajcie szczegóły!

Reklama

Chylińska, Kozidrak, T.Love - te koncerty zostaną przypomniane w Polsacie

Pod koniec maja Polsat zawsze organizuje festiwal w Sopocie. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, został on odwołany (podobnie jak szereg innych wydarzeń tego typu). Polsat jednak zrobi niespodziankę dla swoich widzów i w najbliższy weekend (23,24 maja) przypomni występy polskich gwiazd - Agnieszki Chylińskiej (świętującej rok temu jubileusz pracy), Beaty Kozidrak oraz T.Love z gościnnym udziałem Kasi Kowalskiej. Ponadto - zostanie uczczony Zbigniew Wodecki w trzecią rocznicę śmierci. Usłyszymy hity „Rzuć to wszystko, co złe”, „Chałupy welcome to”, „Z Tobą chcę oglądać świat: (w duecie z Natalią Szroeder), „Zacznij od Bacha” i kultową już dla wielu pokoleń „Pszczółkę Maję”.

24 maja zobaczymy oczywiście występy polskich kabaretów. Zobaczymy najlepsze skecze kabaretów: Neonówka, Moralnego Niepokoju, Limo, formację Skeczów Męczących, Młodych Panów, Ani Mru Mru i Paranienormalni. Tym razem w roli gospodarza wystąpi niezastąpiony Piotr Bałtroczyk, który ze swojego domu na Warmii połączy się na z niektórymi z artystów, by porozmawiać o tym jak radzą sobie z obecną sytuacją i czego im brakuje.

Będziecie oglądać?

Usłyszmy przeboje T.Love: „IV Liceum Ogólnokształcące”, „To wychowanie” (z gościnnym udziałem Kasi Kowalskiej), „Chłopaki nie płaczą” i „Warszawa”.

POLSAT

Zostaną przypomniane występy Beaty z utworami: „Co mi Panie dasz”, „Nie ma wody na pustyni” i „Józek nie daruję Ci tej nocy”

POLSAT

A także Agnieszki Chylińskiej z hitami: "Kiedy powiem sobie dość” zespołu O.N.A., „Drzwi” (O.N.A.), „Nie mogę Cię zapomnieć” i „Królowa łez”

POLSAT