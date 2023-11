Po meczu na Twitterze natychmiast pojawiła się lawina negatywnych komentarzy fanów, którzy nie mieli okazji, by cieszyć się razem z piłkarzami.

- Jasne, nie ma się co cieszyć... dlatego Polsat fety nie pokazał.

- Ej, Polsat, a co to takie rozsypane białe na murawie? Co tam się działo? Coś nas ominęło czy co?

To skandal!

- Tylko Polsat jest w stanie pokazać fetę z awansu z replaya. Niewiarygodne. Chytrusy na kasę i reklamy straszne - pisali kibice w internecie.