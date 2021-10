Półnaga Anja Rubik w kuszącym tańcu w nowym teledysku Maty. Ten klip robi furorę w sieci

Mata idzie jak burza. Po sukcesie dwóch albumów i trafieniu na listę Billboard Global 200 Excl. U.S. jako pierwszy Polak w historii, Michał Matczak znów zaskoczył wszystkich. Jego nowy klip to hit sieci.

Od debiutu albumu "100 dni do matury" o Michale Matczaku, znanym jako Mata, zrobiło się naprawdę głośno. Kontrowersyjne teksty, ekscentryczny wizerunek i świetnie nakręcone i zmontowane teledyski sprawiły, że 21-latek w zaledwie rok wyrósł na jednego z najbardziej wpływowych polskich raperów młodego pokolenia. By tego było, muzyk jest pierwszym w historii Polakiem, który trafił na listę Billboard Global Excl. U.S. obejmującą ponad 200 światowych rynków muzycznych z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych. A to wszystko dzięki piosence "Kiss Cam (Podryw Roku)", która w zaledwie trzy miesiące od premiery została odtworzona niemal 53 mln razy.

Teraz Mata znów jest na ustach wszystkich. Młody raper właśnie wypuścił teledysk do kawałka "Szafir". Choć klip pojawił się w sieci zaledwie w niedzielę wieczorem, to już został wyświetlony ponad 694 tys. razy. Szykuje się kolejny sukces Maty? Wiele na to wskazuje, bo w klipie tuż obok rapera pojawiła się światowej sławy modelka Anja Rubik. To trzeba zobaczyć!

Mata podbija polski rynek muzyczny

Już dwa lata temu było wiadomo, że Mata, a właściwie Michał Matczak, syn profesora Marcina Matczaka, namiesza na polskiej scenie muzycznej. Jego "Patointeligencja" z miejsca stała się hitem - do dziś utwór na YouTubie został wyświetlony ponad 55 mln razy. Na kolejne sukcesy młody raper nie musiał długo czekać. Po wydaniu poczwórnie platynowej płyty "100 dni do matury" przyszedł czas na kolejny album "Młody Matczak", który już w przedsprzedaży okrył się podwójną platyną.

Również jego koncerty urastają do rangi tych, o których trudno zapomnieć. Najnowszy koncert Maty, który odbył się 2 października na warszawskim Bemowie, stał się bezapelacyjnie największym koncertem w historii polskiego rapu i zgromadził ok. 40 tys. fanów.

Co więcej, jego popularność przekroczyła granice Polski. W lipcu Mata z utworem „Kiss Cam (Podryw Roku)” - ponad 52 mln wyświetleń na YouTubie - wylądował na liście amerykańskiej Billboard Global Excl. U.S. na miejscu 198, a na na platformie TIDAL w Polsce w TOP 10 najchętniej słuchanych utworów aż 7 należy właśnie do Maty.

Teraz wszystko wskazuje na to, że kolejny klip 21-latka może zapewnić mu międzynarodowy rozgłos. W najnowszym teledysku Maty, tuż obok rapera możemy bowiem zobaczyć topową modelkę - Anję Rubik. By tego było mało, gwiazda eksponuje swoje wdzięki... topless.

Półnaga Anja Rubik w najnowszym teledysku Maty

Mata przyzwyczaił nas do tego, że każdy jego kawałek szturmem podbija YouTube. Tak samo było w przypadku klipu do kawałka "Szafir", który na platformie streamingowej pojawił się zaledwie kilkanaście godzin temu, bo w niedzielę, ok. godz. 21:00. W zaledwie 14 godzin teledysk doczekał się aż 694 tys. wyświetleń, a ta liczba stale rośnie. Tym bardziej że w teledysku tuż obok Marczaka, widzimy aż dwie gwiazdy - Tomasza Kota oraz supermodelkę Anję Rubik.

"Szafir", podobnie jak niektóre poprzednie utwory Maty, w tym "Kiss Cam (Podryw Roku)" opowiada o miłości. W klipie Anja Rubik wcieliła się w rolę syreny, którą grający główną rolę Mata stara się uratować przed śmiercią.

Instagram @anja_rubik

Klip do kawałka "Szafir" w mgnieniu oka został ogłoszony przez internautów najnowszym hitem sieci. Co więcej, niektóry fani Maty nie tylko zachwycają się muzycznym kunsztem swojego idola, nieocenioną pracą modelki oraz Tomasza Kota, ale przede wszystkim aspektami wizualnymi teledysku, który według nich został nagrany lepiej, niż niejeden serial.

- Kolejny klip wyglądający lepiej niż serial Netflixa. - Teledysk jest zrobiony na poziomie filmu krótkometrażowego. - Młody Matczak nigdy nie przestanie mnie zaskakiwać... Coś pięknego 💙 - Te klipy to jest coś, czego Polska potrzebowała - zachwycają się użytkownicy YouTube'a.

Trzeba przyznać, że w takiej roli Anji Rubik jeszcze nie widzieliśmy.

Zobaczcie najnowszy teledysk Maty z udziałem Anji Rubik. Co o nim sądzicie?

"Szafir" Maty nie jest pierwszym teledyskiem, w którym wystąpiła Anja Rubik. Modelka pojawiła się już w klipie do kawałka "Lost Me" Mary Komasy z 2016 roku, natomiast dwa lata wcześniej wcieliła się w pamiętną postać w teledysku do piosenki "Chleb" Mister D., czyli Doroty Masłowskiej.