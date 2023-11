Reklama

Tragiczne wieści z angielskiego Leicester. Jedną z ofiar katastrofy helikoptera, do której doszło w ostatnią sobotę jest Polka - Izabela Lechowicz. Nasza rodaczka była pilotką, nie ona jednak siedziała podczas feralnego lotu za sterami.

Katastrofa na Power King Stadium - stadionie Leicester City F.C. - wstrząsnęła w ten weekend Anglią. Helikopter rozbił się tuż po meczu drużyny z West Ham, zaraz po starcie ze stadionu. Maszyna natychmiast stanęła w płomieniach i szybko poinformowano nieoficjalnie, że nikt nie przeżył tej tragedii. Helikopter należał do pochodzącego z Tajlandii milionera Vichaia Srivaddhanaprabha, właściciela klubu Leicester City. Jak zwykle po meczu leciał nim do domu. Na pokładzie były jeszcze jego dwie córki. Teraz okazało się, że również nasza rodaczka...

W nocy z niedzieli na poniedziałek informację tą potwierdziła oficjalnie Ambasada Polska w Zjednoczonym Królestwie.

Kim była Izabela Lechowicz?

Ofiara katastrofy w Leicester Izabela Lechowicz była doświadczonym pilotem i instruktorem latania. Studiowała technologię żywienia we Wrocławiu. W 1997 roku przyjechała na kurs językowy do Wielkiej Brytanii i postanowiła tam zostać.

Jej historię poznaliśmy dzięki polskiej ambasadzie w Londynie, Lechowicz była bowiem finalistką konkursu #Polka100. W 2003 roku nasza rodaczka postanowiła zrealizować swoje marzenia. Jak mówiła Jakubowi Krupie, który opisał jej historię na stronie ambasady - pożyczyła trochę pieniędzy i zaczęła kurs pilota w centrum treningowym w Stapleford. Zaczynała od małych samolotów, potem zaczęła obsługiwać loty czarterowe w większych maszynach. To, że ceniono jej doświadczenie potwierdzają ostatnie lata, kiedy to została instruktorem. Egzaminowała również przyszłych adeptów latania. Miała 46 lat...

Podczas feralnego lotu to jednak nie Polka siedziała za sterami. Pilotem był Anglik - Eric Swaffer, Brytyjskie media okrzyknęły go bohaterem - tak bowiem manewrował maszyną w pobliżu stadionu, by było jak najmniej ofiar katastrofy.

Tak wyglądało w niedzielę miejsce wypadku w Leicester:

Katastrofa wstrząsnęła mieszkańcami Leicester:

