Simone Kowalski wygrała niemiecką edycję „Top Model”. Dziewczyna urodziła się w Polsce, ale od ponad 20 lat mieszka w Niemczech. To tam wzięła udział w popularnym programie i podbiła serce samej Heidi Klum, która od początku typowała ją jako faworytkę i wróżyła jej dużą karierę.

Klum w niemieckim programie "Germany’s Next Topmodel" jest prowadzącą i to ona z nieskrywaną radością ogłosiła, że Polka wygrywa program, a co za tym idzie może liczyć na ogromną popularność i kontrakty w świecie mody.W programie modelka opowiedziała o swoim życiu i zaskakujące, co zdradziła!

Simone Kowalski podzieliła się w programie wzruszającą historią!

Simone Kowalski opowiedziała swoją historię. Okazuje się, że dziewczyna zamieszkała w Niemczech, kiedy miała zaledwie rok. To wtedy przenieśli się tam jej rodzice. Kowalski zanim zaczęła przygodę z modelingiem skupiła się na karierze sportowej. Niestety przytrafiła jej się kontuzja stóp i dziewczyna musiała być operowana. Po wielomiesięcznej rehabilitacji, podczas której jeździła na wózku inwalidzkim, musiała od nowa uczyć się chodzić. Po tych dramatycznych wydarzeniach Simone postanowiła spróbować swoich sił w modelingu.

Polka wygrała przez litość!?

Przyszła na casting do 14. edycji i zwyciężyła. Od początku była faworytką Heidi Klum, ale musiała zmierzyć się też z krytycznymi opiniami na swój temat. Niektórzy zarzucają jej, że zaszła tak daleko w programie, bo wzięła widzów na litość, a jej dramatyczne przeżycia są mocno naciągane.

Jedno jest pewne, ta wygrana otwiera przed Polką wiele drzwi! Życzymy sukcesów!

Simone Kowalski urodziła się w 1997 roku, na casting do programu zgłosiła się po dramatycznych wydarzeniach w swoim życiu.

Niebawem Polka pojawi się na okładce "Harper's Bazaar"