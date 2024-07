Agnieszka Sokołowska znana jako Agnes Sokolowska to kolejna urodziwa Polka, która stawia pierwsze kroki na światowej scenie modelingowej.

Reklama

Na koncie ma już swoje pierwsze wybiegi i okładkę magazynu, japońskiego tytułu „Ginza” (kwiecień 2011). Teraz możemy ją podziwiać w nietypowej sesji zdjęciowej wykonanej techniką 3D w kwietniowym numerze niemieckiego „Interview”.

Zdjęcia należą do kategorii „beauty”, czyli takiej, w której główną rolę odgrywa makijaż. Na zdjęciach widzimy jednak niewyraźnie kontury twarzy jakby wykonane były nowoczesnym ultrasonografem. Ta artystyczna wersja przedstawienia makijażu wykreowana została w głowie popularnego niemieckiego fotografa Daniela Sannwalda. Może nie jest to najbardziej modowa i piękna sesja, jednak nam bardzo podoba się to alternatywne podejście do tematu oraz Polka w roli głównej.

Reklama

jm