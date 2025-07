Media obiegła informacja o nagłej śmierci Hulka Hogana. Legendarny wrestler został znaleziony w swoim domu na Florydzie. TMZ przekazało, że Hulk zmarł w skutek "zatrzymania akcji serca", interweniowali medycy, jednak nic już nie dało się zrobić.

Hogan Hulk miał dwoje dzieci Nicka Hogana oraz Brooke Hogan. Córka w pewnym momencie odcięła się od rodziców, wyjawiając wstrząsające szczegóły swojego dzieciństwa.

Hulk Hogan był trzykrotnie żonaty. Hogan z ostatnią żoną wziął ślub w 2023 roku. Doczekał się jednak potomstwa tylko z pierwszego małżeństwa. Wraz z Lindą Hogan mieli syna oraz córkę. Brooke jednak w dorosłym życiu zerwała kontakt z rodziną, o czym poinformowała publicznie w 2025 roku.

Po latach żona, Linda Hogan, pożaliła się w mediach, że przez zachowania Hogana nie ma kontaktu z córką. Nazwała go również "kłamcą".

Jestem dzisiaj sama. Znowu, jak zwykle. Wglądam okropnie, bo płakałam. Wczoraj poszłam na botoks i takie tam, a oni mnie posiniaczyli. Minęło 15 lat albo więcej, odkąd zostawił mnie Hulk Hogan, a moja rodzina to coraz większy bałagan. Brooke z nami nie rozmawia. Ma bliźnięta. Wyszła za mąż. Nie powiedziała nam, że urodziła bliźnięta. Nie powiedziała nam o niczym. Pokłóciła się z Terrym (prawdziwe imię Hulka Hogana - przyp. red.). Odcięła się również ode mnie. Nie rozmawiałam z nią od siedmiu, prawie ośmiu lat.

Na te publikacje w marcu br. zareagowała Brooke Hogan, 37-letnia córka zmarłego legendy wrestlingu Hulka Hogana, ujawniając druzgocące fakty dotyczące swojego dzieciństwa. Publicznie ogłosiła, że całkowicie zerwała kontakt z obojgiem rodziców – Lindą Hogan i Hulkiem Hoganem. Decyzja ta miała być wynikiem długoletniego cierpienia, jakiego doznawała w domu rodzinnym. W opublikowanym na Instagramie oświadczeniu Brooke opisała swoją traumatyczną przeszłość. Podkreśliła, że przemoc w jej życiu była obecna od najmłodszych lat.