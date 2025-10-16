Piotr Alexewicz to urodzony w 2000 roku polski pianista, który już po raz drugi bierze udział w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. W XVIII edycji dotarł do trzeciego etapu i zyskał uznanie za swoją wrażliwość muzyczną oraz dojrzałość interpretacyjną.

Reklama

W tegorocznej, XIX edycji konkursu, wystąpił 16 października na scenie Filharmonii Narodowej w Warszawie w ramach III etapu. To właśnie ten występ sprawił, że nazwisko Piotra Alexewicza znowu znalazło się w centrum uwagi melomanów z całego świata.

Mieszane reakcje po występie Polaka

Po występie Piotra Alexewicza pojawiła się lawina komentarzy. Publiczność i internauci byli wyraźnie podzieleni. Niektórzy nie szczędzili słów uznania:

Zdecydowanie najlepszy z Polaków

Jego występ wbił mnie w fotel

Niesamowite wyczucie dźwięku, ujęć i fraz

Ale cudownie, lirycznie i melancholijnie

Jednak obok głosów zachwytu pojawiły się także krytyczne opinie:

Mam już któryś raz wrażenie, że pan Alexewicz gra jakoś tak siłowo

Do mnie niestety nie przemawia. Jakoś bezbarwnie

Marsz żałobny jakiś bardzo mało dramatyczny. Takie smutne powolne łkanie

Emocje po występie są widoczne zarówno w komentarzach publiczności obecnej na sali, jak i tych, którzy śledzili transmisję online.

Co dalej z konkursem? Kiedy finał i jaka jest nagroda?

Finał XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina odbędzie się w nocy z 20 na 21 października. Zwycięzca otrzyma 60 tys. euro oraz prestiżowy złoty medal. To nie tylko ogromna nagroda finansowa, ale także szansa na rozpoczęcie międzynarodowej kariery.

Dla Piotra Alexewicza i innych uczestników konkursu jest to moment kulminacyjny, który może zadecydować o ich dalszej drodze zawodowej.

Warszawa w centrum muzycznego świata – kulisy konkursu Chopinowskiego

Konkurs Chopinowski odbywa się w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Jest to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych na świecie, które przyciąga tysiące miłośników muzyki klasycznej z całego globu.

Występy są bacznie obserwowane przez ekspertów, a każdy dźwięk i każda interpretacja utworów Fryderyka Chopina stają się przedmiotem intensywnej dyskusji. Wśród reprezentantów Polski szczególne zainteresowanie wzbudził właśnie Piotr Alexewicz, który już wcześniej pokazał, że jest jednym z najzdolniejszych pianistów młodego pokolenia.



Reklama

Zobacz także: „Vinci 2” na szczycie Netfliksa, ale Polacy są wściekli. Grzmią w komentarzach