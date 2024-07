1 z 27

W czwartek rozpoczął się 63. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie. O główne trofeum, czyli Złotego Niedźwiedzia, ubiega się 19 filmów. Wśród nich jest też obraz Małgorzaty Szumowskiej zatytułowany „W imię…”. Berliński festiwal odda też hołd , m.in. francuskiemu reżyserowi Claude’owi Lauzmannowi, do którego powędruje honorowy Złoty Niedźwiedź. Przewodniczącym jury jest Wong Kar-Wai, chiński reżyser, którego film „The Grandmaster” otworzył festiwal.

Ten prestiżowy konkurs jest też doskonałą okazją, by jak najlepiej zaprezentować się na czerwonym dywanie. Gwiazdy do Berlina zjeżdżają się bowiem z całego świata. Festiwal potrwa do 17 lutego, a w ciągu dwóch dni mogliśmy już zobaczyć wiele znakomitych osobistości z branży filmowej, w tym także Polaków, m.in.: Maję Ostaszewską w odważnej kreacji z odkrytymi plecami i elementami koronki, Małgorzatę Szumowską w modnym w tym sezonie odcieniu niebieskiego, a także Andrzeja Chyrę, Michała Englerta, Łukasza Simlata, Mateusza Kościukiewicza.

Swoje wieczorowe stylizacje zaprezentowały też, m.in. Nina Hoss, Iris Berben, Jane Fonda, Mareike Carriere, Veronica Ferres. Wśród aktorów i reżyserów pojawili się: Matt Damon, John Krasinski, Gus van Sant i Wim Wenders.

Zobaczcie, jak wypadli Polacy na tle światowej sławy gwiazd: