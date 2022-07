Pola Wiśniewska krytykowana za zdjęcia Falco: "A gdzie reszta dzieci? Tamte nie są tak prestiżowe?"

Michał Wiśniewski znów został ojcem! Tę wspaniałą nowinę ogłosił Fakt. Chłopiec o imieniu Falco Amadeus to piąte dziecko lidera zespołu Ich Troje. Matką dziecka jest tajemnicza Pola, z którą Wiśniewski pobrał się w kwietniu ubiegłego roku. Zobacz także: Michał Wiśniewski rozwodzi się już czwarty raz! Poznaj wszystkie jego historie miłosne Michał Wiśniewski ma już pięcioro dzieci. Z drugą ex-żoną, Martą „Mandaryną” Wiśniewską, ma dwójkę dzieci: Xaviera Michała i Fabienne Martę. Z trzecią ex-żoną, Anną Świątczak, również ma dwójkę dzieci: Etiennette Annę i Vivienne Viennę. Teraz Falco Amadeus został jego piątym dzieckiem. Skąd pomysł na tak oryginalne imię? Michał zainspirował się wielkim przebojem z lat 80. „Rock me Amadeus” austriackiego wokalisty o pseudonimie Falco, który miał wielki talent i stał się międzynarodową gwiazdą i milionerem już w wieku 25 lat. Cóż, wybór imienia jak zawsze w przypadku Michała Wiśniewskiego jest bardzo oryginalny. Nas już to nie dziwi. A was? Zobacz także: Sylwester 2020/2021! Michał Wiśniewski zapowiedział Mandarynę i zdradził, ile kosztował go ślub z wokalistką! Gratulacje! Rodzina Michała Wiśniewskiego właśnie się powiększyła! Pola Wiśniewska jest piątą żoną Michała Wiśniewskiego. Tym razem Wiśniewski stara się nie zdradzać zbyt wiele ze swojego życia prywatnego z nową żoną. O ślubie wiemy tylko: Z uwagi na okoliczności ceremonia miała skromny i symboliczny charakter. Młodej parze towarzyszyła tylko najbliższa rodzina. Dopisała za to pogoda i Michał i Pola powiedzieli sobie »tak« w ogrodzie”, zdradził jeden z gości na ich ślubie w rozmowie z Plotkiem. Pola to mama czwórki dzieci. Nie jest związana z show-biznesem i... to w...