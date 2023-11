2 z 5

MIŁOŚĆ WYGRYWA

Jakiś czas temu wydawało się, że jej życie prywatne jest w rozsypce. W kwietniu 2017 roku Justyna wydała oświadczenie:

„Nic nie jest dane człowiekowi na zawsze… (…). Po 17 latach cudownego małżeństwa – w przyjaźni z Maćkiem – postanowiliśmy dać sobie czas na to, aby w trakcie separacji przemyśleć i zdecydować, czy rozłączyć naszą wspólną drogę na dwie osobne (miejmy nadzieję, że równie szczęśliwe ścieżki)”.

Choć wszyscy od razu zaczęli dociekać, co jest powodem małżeńskiego kryzysu, ani Justyna, ani Maciej nigdy żadnej plotki nie potwierdzili. Wygląda jednak na to, że separacja pomogła parze go przezwyciężyć.

„Rozstaliśmy się na chwilę ze sobą, po to, żeby móc dalej pójść razem z większą świadomością siebie. Jak tysiące innych par”, opowiada Steczkowska w ostatnim wywiadzie dla magazynu „Viva!”.

Zdradziła też, że decyzja o separacji po tylu latach wspólnego bycia z Maciejem wcale nie była dla niej prosta.

„Gdy coś, co jest fundamentem twojego świata, nagle zaczyna pękać, czujesz ból, oszołomienie, zagubienie… Ale trzeba brać pod uwagę, że małżeństwo, partnerstwo, w ogóle życie z drugim człowiekiem nie jest tylko wielką sielanką. Wszyscy to znamy. To jest droga dwojga ludzi, którzy całe życie wzajemnie się uczą i dowiadują czegoś o sobie. Dojrzewają i na każdym etapie życia towarzyszą im inne emocje. W końcu przychodzi czas, w którym zadają sobie pytanie – czy mają coś jeszcze do zaoferowania sobie i światu razem”.

Co pomogło parze poradzić sobie z trudnościami? Najpierw Myszkowski ruszył w podróż razem z reality show „Agent” do Hongkongu i na Bali. Postanowił postawić na siebie i po raz pierwszy wziął udział w programie rozrywkowym. Natomiast niespełna rok temu Justyna pierwszy raz w życiu wybrała się w samotną podróż. Pojechała do Indii, gdzie medytowała.

„Przepracowałam tam swoje różne trudne sytuacje emocjonalne, co pomogło mi spojrzeć na siebie z innej strony”, opowiadała niedawno w magazynie „Party”.

Uczyła się tam odpuszczać gniew, żal, pretensje. Dziś wszystko wskazuje na to, że rozłąka posłużyła parze.