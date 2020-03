Pogrzeb Pawła Królikowskiego, Rafał Królikowski żegna ukochanego brata 

Rodzina i przyjaciele pożegnają dziś (czwartek 5 marca) Pawła Królikowskiego. Uroczystości pogrzebowe rozpoczeły się o godzinie 11:00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Józefa na Krakowskim Przedmieściu. Aktor zostanie pochowany na warszawskich Powązkach Wojskowych. W uroczystości bierze udziała Rafał Królikowski wraz z małżonką.

Rafał Królikowski w dniu śmierci Pawła Królikowskiego pokazał jego wzruszające zdjęcie z młodości.

Nie potrzeba było żadnych innych słów...

Tragiczna wiadomość o śmierci Pawła Królikowskiego zasmuciła rzesze sympatyków niezapomnianego aktora.

Dziś na jego ostatniej drodze pojawiła się cała rodzina oraz bardzo duże grono przyjaciół. Rafał Królikowski przybył na pogrzeb Pawła Królikowskiego wraz z małżonką Dorotą Mirską.

Paweł i Rafał mogli na siebie liczyć, chociaż ich światy bardzo się od siebie różniły. Paweł Królikowski wspomniał w jednym z wywiadów w "Dzień Dobry TVN":

Mimo że się spotykamy świątecznie, rodzinnie, to jednak każdy z nas ma ten swój świat, odrębny, własny. I oczywiście - mamy poczucie rodziny, braterstwa, ale tego porozumienia między dwoma ludźmi, między dwoma facetami, jakby nie było, bo jesteśmy od siebie zbyt daleko. (...) Mamy tę świadomość, że jak o czymś chcemy mówić - to do siebie dzwonimy, jest coś istotnego - to do siebie dzwonimy, bo ta więź kropli krwi jednak zostaje.