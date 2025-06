To był smutny dzień. W Zabrzu odbyło się ostatnie pożegnanie Marcina Leszczyńskiego z "True Love". Żałobnicy zdecydowali się na poruszający gest, by oddać hołd 31-latkowi.

12 czerwca media obiegła druzgocąca informacja o śmierci Marcina Leszczyńskiego z "True Love". Miał zaledwie 31 lat. 20 czerwca w kościele parafialnym św. Ducha w Zabrzu odbył się pogrzeb. Ciało Marcina Leszczyńskiego zostało złożone na pobliskim cmentarzu. W trakcie ostatniego pożegnania, padły wzruszające słowa księdza:

Są tutaj jego koledzy z drużyny? Jesteśmy jedną drużyną Chrystusa. On na pewno tej modlitwy potrzebuje. To jest istota tego

