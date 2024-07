Pogrzeb Magdaleny Żuk odbędzie się 23 maja w Bogatyni. 27-letnią dziewczynę pożegna rodzina, przyjaciele i znajomi. Początek uroczystości pogrzebowych zaplanowano na godzinę 15 w Bogatyni na Dolnym Śląsku. Ciało Polki zostało przetransportowane do kraju 18 maja. Magdalena Żuk zostanie pochowana w rodzinnym grobowcu.

Nowe fakty w sprawie Magdaleny Żuk

Cała Polska żyje doniesieniami w sprawie tragicznie zmarłej Magdaleny Żuk. Polacy z zapartym tchem śledzą wszystko, co dotyczy tajemniczej śmierci dziewczyny. Do tej pory nie udało się ustalić, dlaczego Magdalena Żuk wyskoczyła z okna i czy w ogóle zrobiła to sama. Jak na razie wiadomo, że Polka miała za sobą leczenie psychiatryczne. W związku ze zbliżającym się pogrzebem znajomi Magdaleny Żuk i ludzie zainteresowani sprawą składają na profilu siostry Żuk kondolencje. Co możemy przeczytać? Jak podaje "Super Express" padają bardzo wzruszające słowa:

Niech aniołowie niosą ją do nieba. - Aniu zadne slowa nie sa teraz ukojeniem. Jestem myslami z wami - Najszersze kondolencje Aniu Dla cb Dagmary Gośi oraz Twych Rodziców i znajomych wszystkich ŚP. Magdy Wyrazy współczucia dla Ciebie i Twoich rodziców kurczę pamietam Magdę od dziecka jeszcze nie mogę w to uwierzyć.

Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.

23 maja odbędzie się pogrzeb Magdaleny Żuk

Polka zostanie pochowana w Bogatyni

