Pogrzeb Krzysztofa Kowalewskiego. Poruszające przemówienie Wiktora Zborowskiego

Krzysztof Kowalewski zmarł 6 lutego 2021 roku w wieku 83 lat. Przez wielu został zapamiętany jako człowiek niezwykle skromny, życzliwy i zawsze pomocny. Uroczystość pogrzebowa odbyła się 19 marca 2021 roku w Warszawie. Krzysztofa Kowalewskiego żegnali rodzina, przyjaciele oraz fani. Wśród żałobników, którzy wzięli udział w dzisiejszym pogrzebie znalazł się również przyjaciel zmarłego aktora, Wiktor Zborowski, który wygłosił wzruszające przemówienie.

Zobacz także: Pogrzeb Krzysztofa Kowalewskiego. Rodzina, przyjaciele i fani żegnają aktora

Uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Kowalewskiego odbyły się półtora miesiąca po jego śmierci. Ze względu na pandemię koronawirusa, przy wejściu do Kościoła Środowisk Twórczych, obowiązywała lista gości. Wśród nich był m.in. Wiktor Zborowski, który wygłosił również wzruszające przemówienie, wspominając przyjaciela.

Zborowski wspomniał swoje pierwsze spotkanie z Krzysztofem Kowalewskim. Miało ono miejsce w 1969 roku, podczas zajęć szermierki w warszawskiej PWST.

Zajęcia prowadził pan prof. Sławomir Lindner, a jego asystentem był Krzysztof Kowalewski. Po zajęciach poprosił nas, abyśmy chwilkę zostali. Krzysiek do każdego podszedł, wyciągnął grabulę ze słowami: "Krzysiek jestem". Nawet nie wyobrażacie sobie, jak pękaliśmy z dumy, że ten oto nasz wykładowca przechodzi z nami, pierwszoroczniakami, na "ty" (...). Krzysiek był po imieniu ze wszystkimi studentami w Szkole Teatralnej, bo miał taki obyczaj. Tym pięknym obyczajem osiągnął nie tylko naszą miłość, ale także to, że wszystkie egzaminy z tejże szermierki to były maleńkie arcydzieła naszej sprawności, bo nie chcieliśmy w żadnym stopniu zawieść.