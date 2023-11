Kornela Morawieckiego żegnają prezydent Andrzej Duda oraz Jarosław Kaczyński.

Był człowiekiem niezwykłej niezłomności w dążeniu do wolności ... Chciał Polski wolnej i niepodległej. Nie godził się na żadną inną. Był wyśmiewany, więziony i deportowany – właśnie dlatego, że nie godził się na żadne kompromisy ... Można się z nim nie zgadzać, ale nie można go nie szanować. Wielce szanowny panie Marszałku Seniorze, dobrze pan się zasłużył Rzeczypospolitej Polsce i ta służba jest doceniana. Cześć Twojej pamięci - powiedział z ambony Andrzej Duda.

Przyszło mi pożegnać człowieka niezwykłego, w całym tego słowa znaczeniu, poprzez swój życiorys, poprzez cechy czysto osobiste. Człowieka, który łączył w sobie radykalizm ostry z łagodnością współpracy ze wszystkimi, z łatwością wybaczania. Jeśli spojrzeć na życie marszałka, to można powiedzieć, że przywrócił on w Polsce pewną ważną i silną, ale nieistniejącą tradycję, tradycję powstańczą … Dopiero właśnie on był tym, który do tej tradycji nawiązał. Jego życie było sprzeciwem wobec zniewolenia. … Tym którzy marzyli o niepodległości było wielu, ale tylko on potrafił zamienić to w czyn … - powiedział Jarosław Kaczyński.