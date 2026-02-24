24 lutego 2026 roku odbyło się ostatnie pożegnanie znanego i cenionego aktora Edwarda Linde-Lubaszenki. Ceremonia pogrzebowa rozpoczęła się w Kościele św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła przy placu Teatralnym w Warszawie. Następnie kondukt żałobny przeszedł na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie aktor spocznie w Alei Zasłużonych.

Ostatnie pożegnanie Edwarda Linde-Lubaszenki

Edward Linde-Lubaszenko, ceniony aktor teatralny, filmowy i pedagog, zmarł 8 lutego 2026 roku w wieku 86 lat - informacja o jego śmierci została potwierdzona przez rodzinę. Aktor zapisał się w historii polskiej kultury dzięki dziesiątkom ról w kinie, telewizji i na scenie oraz wieloletniej pracy dydaktycznej dla młodych adeptów aktorstwa.

Ceremonia pogrzebowa miała charakter państwowy, msza żałobna rozpoczęła się w Kościele Środowisk Twórczych przy pl. Teatralnym w Warszawie, a następnie kondukt żałobny przeszedł na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie artysta został pochowany w Alei Zasłużonych.

Gwiazdy żegnają Edwarda Linde-Lubaszenkę

Podczas pogrzebu Edwarda Linde‑Lubaszenki nie zabrakło znanych twarzy polskiego show-biznesu. Obok syna aktora, Olafa Lubaszenki, w Kościele św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła w Warszawie pojawili się między innymi Tomasz Iwan, Robert Janowski, Irena Karel, Stefan Friedmann, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Michał Milowicz czy Maja Komorowska, którzy przyszli pożegnać wybitnego aktora.

Dzień pogrzebu Edwarda Linde-Lubaszenki był pełen wspomnień o karierze i życiu artysty. Liczne znane nazwiska podkreślały, jak wielu ludzi w środowisku filmowym i teatralnym ceniło Linde‑Lubaszenkę i chciało pożegnać go osobiście.

Stefan Friedmann na pogrzebie Edwarda Linde-Lubaszenki fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Tomasz Iwan na pogrzebie Edwarda Linde-Lubaszenki fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Małgorzata Hajewska-Krzysztofik na pogrzebie Edwarda Linde-Lubaszenki fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Maja Komorowska na pogrzebie Edwarda Linde-Lubaszenki fot. AKPA/Jacek Kurnikowski

Robert Janowski na pogrzebie Edwarda Linde-Lubaszenki fot. AKPA/Jacek Kurnikowski

Irena Karel na pogrzebie Edwarda Linde-Lubaszenki fot. AKPA/Jacek Kurnikowski

Michał Milowicz na pogrzebie Edwarda Linde-Lubaszenki fot. AKPA/Jacek Kurnikowski

Olaf Lubaszenko na pogrzebie ojca - Edwarda Linde-Lubaszenki fot. AKPA/Jacek Kurnikowski

Pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki fot. AKPA/Jacek Kurnikowski