Wiadomości o śmierci Dominiki Żukowskiej dotarły do mediów 12 lutego 2026 roku. Wiadomo, że uwiebiana wokalistka i gitarzystka odeszła nagle dzień wcześniej. Andrzej Korycki poinformował o pogrzebie Dominiki Żukowskiej.

Pogrzeb Dominiki Żukowskiej. Szczegóły

W sieci opublikowano informacje odnośnie ostatniego pożegnania Dominiki Żukowskiej. Pogrzeb artystki odbędzie się 17 lutego 2026 roku w Żyrardowie, skąd pochodziła. Informacje przekazał Andrzej Korycki za pośrednictwem Facebooka.

11 lutego 2026 roku odeszła Dominika Żukowska. Pożegnajmy naszą Dominikę 17 lutego 2026 roku o godzinie 13:30 w Kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie. Andrzej, rodzina i przyjaciele. Rzućmy ostatnią różę pod stopy Dominiki

Przyczyny śmierci Dominiki Żukowskiej

Wieści o śmierci Dominiki Żukowskiej dotarły do mediów 12 lutego 2026 roku. Andrzej Korycki w rozmowie z O2.pl stanowczo zareagował w sprawie informacji dotyczących śmierci wokalistki, które pojawiały się w sieci:

Nie było żadnego wypadku, podano błędne informacje. Dominika zmarła nagle. Nie wiadomo, co było przyczyną jej śmierci

Internauci pogrążeni w smutku po śmierci Żukowskiej

Na Facebooku "Andrzej Korycki i Dominika Żukowska" internauci zostawiają słowa otuchy i współczucia dla bliskich zmarłej:

Ogromny smutek I żal. Dwa tygodnie temu byłam na Waszym niezapomnianym dla mnie koncercie w Koneckim Centrum Kultury. Miałam nadzieję na kolejny Koncert, niestety taki już jest niemożliwy. Mam nagrane w swoim telefonie te piękne piosenki. Będą mi przypominać Jej anielski głos. Jestem w szoku i nie dowierzam

Tak bardzo mi przykro. Bardzo współczuję. Od lat czekałam zawsze na luty i spotkanie z Państwem na Shanties w Krakowie, a teraz nagle... Wciąż nie mogę uwierzyć.

Niemożliwe. Nie dociera to do mnie…..Piękna dziewczynko o Anielskim głosie odpoczywaj i śpiewaj dla nas tam na górze... Będziemy śpiewać razem z Tobą…Moje kondolencje piszą internauci.

