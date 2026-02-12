12 lutego 2026 roku w mediach pojawiła się wiadomość o śmierci Dominiki Żukowskiej. Początkowo podano, że wokalistka i gitarzystka, znana głównie z duetu z Andrzejem Koryckim, zmarła w wypadku samochodowym. Informację tę zdementował Andrzej Korycki, ucinając tym samym wszelkie spekulacje. Jakie były przyczyny śmierci Dominiki Żukowskiej?

Dominika Żukowska nie żyje. Andrzej Korycki o przyczynach jej śmierci

Tuż po ukazaniu się informacji o śmierci artystki w sieci pojawiły się nieoficjalne doniesienia, jakoby Dominika Żukowska miała zginąć w wypadku samochodowym. Do tej sprawy odniósł się bezpośrednio Andrzej Korycki. W rozmowie z O2.pl powiedział wprost:

Nie było żadnego wypadku, podano błędne informacje. Dominika zmarła nagle. Nie wiadomo, co było przyczyną jej śmierci

Kim była Dominika Żukowska?

Dominika Żukowska zapisała się w historii polskiej muzyki szantowej jako wyjątkowy głos i osobowość. Zadebiutowała już w 1998 roku podczas festiwalu „Mały Kubryk” w Łodzi. Jej talent szybko został dostrzeżony - współpracowała z chórem "CHIPS" i zespołem DNA, a największą popularność zdobyła występując przez wiele lat w duecie z Andrzejem Koryckim. Wspólnie nagrali cztery albumy, zyskali grono wiernych fanów i regularnie koncertowali na największych festiwalach w kraju.

Jednym z ostatnich występów artystki był koncert 8 lutego w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. To wydarzenie stało się jednym z ostatnich momentów, kiedy publiczność mogła usłyszeć na żywo jej charakterystyczny, ciepły głos. To właśnie po tym koncercie nastąpiła tragedia, która poruszyła wszystkich miłośników jej twórczości.

Branża żegna Dominikę Żukowską

Śmierć Dominiki Żukowskiej wywołała ogromne poruszenie nie tylko wśród słuchaczy, ale również w środowisku artystycznym i politycznym. Wyjątkowo emocjonalne wpisy pojawiły się w mediach społecznościowych. Poseł Michał Gramatyka napisał:

Odeszła do wieczności Dominika Żukowska. Piękniejsza część duetu, który od lat stanowiła z Andrzejem Koryckim. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów naszej, szantowej sceny. Wcielona delikatność, wrażliwość, wręcz kruchość. Gardło mam ściśnięte i kompletnie nie wiem, czy i co mówić i myśleć... 'Aniołowie dziś latają nisko'...

Zespół festiwalu Port Pieśni Pracy napisał:

Odeszła nasza ukochana Dominika. Dominika Żukowska. Uczuciowa, krucha i delikatna jak piórko, zachwycająca nas każdym dźwiękiem i sercem, z którym zawsze, absolutnie zawsze nas witała. Anielska. To Wy z Andrzejem wyśpiewaliście nam o łódkach z kory, które struga anioł. Dziś z przejęciem to my przywołujemy każdą z nut tej, jakże dziś wymownej, piosenki.

